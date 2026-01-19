Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cámara de Representantes aprueba legislación en memoria del fenecido periodista Alex Delgado

La iniciativa tiene el propósito de motivar a los puertorriqueños a expresar amor y gratitud a sus padres

19 de enero de 2026 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Delgado falleció la madrugada del martes, 16 de diciembre, a los 49 años, en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer. (Xavier Araújo)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

La Cámara de Representantes dio paso este lunes a una legislación que designaría cada 16 de diciembre como el “Día de Concientización Papi y Mami, Los Amo con Toda Mi Vida”, en memoria del fenecido periodista Alex Delgado.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1009, una propuesta del representante Edgar Robles Rivera, tiene como objetivo fomentar la expresión del amor, la gratitud y el reconocimiento hacia los padres y figuras parentales mientras están vivos.

“Esta medida es una exhortación sencilla, pero poderosa, a expresar amor y gratitud en la vida. Esta medida no surge de una agenda política, surge de una experiencia humana que nos recuerda que la vida no avisa y que cada día es una celebración”, expresó el representante novoprogresista durante la presentación de la legislación.

Delgado falleció la madrugada del martes, 16 de diciembre, a los 49 años, en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, en San Juan, tras enfrentar un cáncer agresivo en etapa 4, diagnosticado en marzo y sin haber presentado síntomas.

Hijo de Alex Delgado: "Papi fue bien fuerte hasta el final"

Hijo de Alex Delgado: "Papi fue bien fuerte hasta el final"

"Tenía que parar de sufrir". Julián Delgado, junto a su hermana, recordó la fortaleza de su padre antes de fallecer.

Luego de su muerte, sus hijos, Julián e Isabella Delgado de la Cruz, junto a su viuda, Julissa de la Cruz, lanzaron la campaña “Papi y mami: los amo con toda mi vida”, con el propósito de motivar a todos los puertorriqueños a expresar amor y gratitud a sus padres y figuras parentales mientras aún están presentes.

Por mucho tiempo, dentro de mi juventud, con ignorancia, orgullo e inmadurez, no tuve la valentía de mirar a papi a los ojos y decirle ‘te amo’. Lo sentía, pero no lo decía como debía. En sus últimos nueve meses, luego de que le diagnosticaron cáncer, comenzó un tiempo que cambió nuestras vidas”, expresó, entonces, Julián Delgado de la Cruz en un comunicado.

“Esos nueve meses me dieron la oportunidad de hacer lo que no pude hacer en mi juventud: decirle ‘te amo’ consistentemente. Y, en su última semana, en el hospital, se lo dije más. Papi me lo dijo toda mi vida, no solo cuando enfrentó el cáncer. Además de decirlo, lo escribía y lo mostraba con acciones. Hoy entiendo algo que quiero que la juventud de Puerto Rico recuerde: no se debe esperar a la muerte para decirle a papi y a mami ‘los amo con toda mi vida’”, compartió.

Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.El año 2002 marcó un cambio importante en su carrera cuando fue reclutado por Uno Radio Group para asumir el rol de productor general de NotiUno 630. En la foto, Alex y Jesús M. Torres conversan sobre la muerte de Antonio Soto Ruiz, dueño de Uno Radio Group, en 2005.Alex tenía 49 años.
1 / 25 | FOTOS: Recordando al periodista Alex Delgado. Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. - Xavier Araújo

El PC 1009 fue aprobado de forma unánime, con 44 votos. “Es un llamado a crear conciencia de que todos los días debemos expresar nuestro afecto. Esta medida no es de Alex, es de padre y madre, de cada hija e hija de nuestra isla... Podemos aprobar leyes que regulan conductas, pero pocas tocan el corazón y promueven la sanidad emocional”, enfatizó el representante Robles Rivera.

Alex DelgadoCámara de RepresentantesSenado de Puerto RicoCáncer
