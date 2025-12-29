“Papi y mami: los amo con toda mi vida”: el llamado de país que honra a Alex Delgado

La familia del periodista Alex Delgado, quien falleció el pasado 16 de diciembre tras una ardua batalla contra el cáncer, invita a la ciudadanía a expresar el amor hacia sus seres queridos mediante la iniciativa: “Papi y mami: los amo con toda mi vida”.

La emotiva propuesta nace en memoria del director de programación de NotiUno como “un llamado de país para que se exprese el amor que el orgullo, la rutina o el miedo muchas veces aguanta”.

1 / 20 | Entre abrazos y palabras de aliento: así fue la emotiva despedida a Alex Delgado. La muerte del periodista y comentarista Alex Delgado tomó al país de sorpresa, luego de que se enfrentara a un raro tipo de cáncer que le fue encontrado en el mes de marzo. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 20 Entre abrazos y palabras de aliento: así fue la emotiva despedida a Alex Delgado La muerte del periodista y comentarista Alex Delgado tomó al país de sorpresa, luego de que se enfrentara a un raro tipo de cáncer que le fue encontrado en el mes de marzo. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

El movimiento invita a que, durante esta época festiva y de cara al nuevo año 2026, entre las celebraciones y reuniones, tomemos un momento para realizar un acto simple, pero muy urgente en la sociedad: “mirar a los ojos a sus padres —o a quien los crió— y decirles: ‘los amo con toda mi vida’”.

Según expresaron a través de un comunicado, este movimiento surge tras una petición pública realizada por los hijos del también panelista del programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce, Julián e Isabella Delgado, quienes, antes del fallecimiento de su padre, hoy desean enviar un recordatorio al País: “el amor no se deja para el final y se debe expresar a tiempo”.

PUBLICIDAD

“Por mucho tiempo, dentro de mi juventud, con ignorancia, orgullo e inmadurez, no tuve la valentía de mirar a papi a los ojos y decirle ‘te amo’. Lo sentía, pero no lo decía como debía. En sus últimos nueve meses, luego de que le diagnosticaron cáncer, comenzó un tiempo que cambió nuestras vidas”, expresó Julián Delgado de la Cruz a través de un comunicado.

Hijo de Alex Delgado: "Papi fue bien fuerte hasta el final" "Tenía que parar de sufrir". Julián Delgado, junto a su hermana, recordó la fortaleza de su padre antes de fallecer.

“Esos nueve meses me dieron la oportunidad de hacer lo que no pude hacer en mi juventud: decirle ‘te amo’ consistentemente. Y en su última semana, en el hospital, se lo dije más. Papi me lo dijo toda mi vida, no solo cuando enfrentó el cáncer. Además de decirlo, lo escribía y lo mostraba con acciones. Hoy entiendo algo que quiero que la juventud de Puerto Rico recuerde: no se debe esperar a la muerte para decirle a papi y a mami ‘los amo con toda mi vida’”, concluyó.

Ante esto, buscan movilizar a todas las generaciones —especialmente a la juventud— a participar de la iniciativa.

Delgado falleció en la madrugada del martes, 16 de diciembre, a sus 49 años, en el Hospital Comprensivo de Cáncer en San Juan, tras enfrentar en los últimos meses un cáncer agresivo en etapa 4, diagnosticado en marzo de este año y sin haber presentado síntomas.

El sarcoma de tejidos blandos es un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos. En el caso de Delgado, la enfermedad se extendió al hígado. Se sometió a una operación el pasado mes de septiembre, recibió quimioterapias y comenzó tratamiento de inmunoterapia.