Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Papi y mami: los amo con toda mi vida”: el llamado de país que honra a Alex Delgado

Su familia invita a unirse a un emotivo movimiento de amor

29 de diciembre de 2025 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Delgado (Pablo Martínez Rodríguez)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La familia del periodista Alex Delgado, quien falleció el pasado 16 de diciembre tras una ardua batalla contra el cáncer, invita a la ciudadanía a expresar el amor hacia sus seres queridos mediante la iniciativa: “Papi y mami: los amo con toda mi vida”.

RELACIONADAS

La emotiva propuesta nace en memoria del director de programación de NotiUno como “un llamado de país para que se exprese el amor que el orgullo, la rutina o el miedo muchas veces aguanta”.

La muerte del periodista y comentarista Alex Delgado tomó al país de sorpresa, luego de que se enfrentara a un raro tipo de cáncer que le fue encontrado en el mes de marzo.Por meses, Delgado se enfrentó a su diagnóstico y recibió una variedad de tratamientos, pero debido al estado avanzado de la condición, la prognosis era una difícil.Delgado será recordado por su espíritu alegre, su disciplina, su rectitud y su servicio a su país.
1 / 20 | Entre abrazos y palabras de aliento: así fue la emotiva despedida a Alex Delgado. La muerte del periodista y comentarista Alex Delgado tomó al país de sorpresa, luego de que se enfrentara a un raro tipo de cáncer que le fue encontrado en el mes de marzo. - Ramon "Tonito" Zayas

El movimiento invita a que, durante esta época festiva y de cara al nuevo año 2026, entre las celebraciones y reuniones, tomemos un momento para realizar un acto simple, pero muy urgente en la sociedad: “mirar a los ojos a sus padres —o a quien los crió— y decirles: ‘los amo con toda mi vida’”.

Según expresaron a través de un comunicado, este movimiento surge tras una petición pública realizada por los hijos del también panelista del programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce, Julián e Isabella Delgado, quienes, antes del fallecimiento de su padre, hoy desean enviar un recordatorio al País: “el amor no se deja para el final y se debe expresar a tiempo”.

“Por mucho tiempo, dentro de mi juventud, con ignorancia, orgullo e inmadurez, no tuve la valentía de mirar a papi a los ojos y decirle ‘te amo’. Lo sentía, pero no lo decía como debía. En sus últimos nueve meses, luego de que le diagnosticaron cáncer, comenzó un tiempo que cambió nuestras vidas”, expresó Julián Delgado de la Cruz a través de un comunicado.

Hijo de Alex Delgado: "Papi fue bien fuerte hasta el final"

Hijo de Alex Delgado: "Papi fue bien fuerte hasta el final"

"Tenía que parar de sufrir". Julián Delgado, junto a su hermana, recordó la fortaleza de su padre antes de fallecer.

“Esos nueve meses me dieron la oportunidad de hacer lo que no pude hacer en mi juventud: decirle ‘te amo’ consistentemente. Y en su última semana, en el hospital, se lo dije más. Papi me lo dijo toda mi vida, no solo cuando enfrentó el cáncer. Además de decirlo, lo escribía y lo mostraba con acciones. Hoy entiendo algo que quiero que la juventud de Puerto Rico recuerde: no se debe esperar a la muerte para decirle a papi y a mami ‘los amo con toda mi vida’”, concluyó.

Ante esto, buscan movilizar a todas las generaciones —especialmente a la juventud— a participar de la iniciativa.

Delgado falleció en la madrugada del martes, 16 de diciembre, a sus 49 años, en el Hospital Comprensivo de Cáncer en San Juan, tras enfrentar en los últimos meses un cáncer agresivo en etapa 4, diagnosticado en marzo de este año y sin haber presentado síntomas.

El sarcoma de tejidos blandos es un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos. En el caso de Delgado, la enfermedad se extendió al hígado. Se sometió a una operación el pasado mes de septiembre, recibió quimioterapias y comenzó tratamiento de inmunoterapia.

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Ante el diagnóstico de un agresivo sarcoma, el comunicador confía en que su testimonio será prueba del poder de la fe.

Tags
Alex DelgadoCáncer
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 29 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: