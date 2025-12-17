Hijos de Alex Delgado revelan la última voluntad del periodista: “Lo dejó claro”
La información fue revelada durante la transmisión especial de “Jugando Pelota Dura” dedicada al también panelista
17 de diciembre de 2025 - 8:30 PM
En medio del dolor por la partida del periodista Alex Delgado a causa del cáncer, sus hijos, Julián Alexis e Isabella Delgado, llegaron hasta el programa “Jugando Pelota Dura”, de TeleOnce —donde su padre laboraba como panelista— para compartir con los televidentes su última voluntad.
“Papi dejó algo claro durante los pasados días, y fue lo siguiente: ‘Por favor, no me entreguen ni me regalen ningún tipo de arreglo floral’”, reveló su hijo durante el programa especial “Al jugador más valioso”, dedicado esta noche al también analista político.
El programa contó con la presencia de sus compañeros de trabajo, así como de colegas de otros canales y medios de comunicación, quienes recordaron su vida y legado.
Entre las solicitudes que delegó a su familia, Delgado pidió que, en lugar de enviar arreglos florales a sus actos fúnebres, ese dinero se convierta en una donación a dos fundaciones sin fines de lucro muy significativas para él: la Fundación CAP y la Sociedad Americana contra el Cáncer, ambas dedicadas a pacientes con cáncer.
“Lo dejó establecido y nosotros tenemos que seguir instrucciones. Papi tenía la vara bien alta y tenemos que continuarla, y mamá también. Lo dejó claro. Así que queríamos anunciarles esto para que todo Puerto Rico, si así lo desea, puedan dar cualquier tipo de donación directamente a la Fundación CAP y a la Sociedad Americana contra el Cáncer”, añadió conmovido, asegurando que continuarán con el legado y compromiso social de su padre.
“Esta experiencia nos ha revelado cómo papi ha impactado a muchas personas, que nosotros no teníamos ni idea. Estamos sumamente orgullosos de él”, concluyó el joven de 23 años de edad, quien aprovechó el espacio para pedir oraciones por el presentador, Ferdinand Pérez, quien se encuentra batallando contra el cáncer y a quien catalogó como un “segundo padre”.
Delgado falleció en la madrugada del martes, 16 de diciembre a sus 49 años, en el Hospital Comprensivo de Cáncer en San Juan, tras enfrentar en los últimos meses un cáncer agresivo en etapa 4, diagnosticado en marzo de este año, y sin haber presentado síntomas.
El sarcoma de tejidos blandos es un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos. En el caso de Delgado, la enfermedad se extendió al hígado. Se sometió a una operación el pasado mes de septiembre, recibió quimioterapias y comenzó tratamiento de inmunoterapia.
