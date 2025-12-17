Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hijos de Alex Delgado revelan la última voluntad del periodista: “Lo dejó claro”

La información fue revelada durante la transmisión especial de “Jugando Pelota Dura” dedicada al también panelista

17 de diciembre de 2025 - 8:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Delgado falleció en la madrugada del martes, 16 de diciembre a sus 49 años. (Pablo Martínez Rodríguez)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio del dolor por la partida del periodista Alex Delgado a causa del cáncer, sus hijos, Julián Alexis e Isabella Delgado, llegaron hasta el programa “Jugando Pelota Dura”, de TeleOnce —donde su padre laboraba como panelista— para compartir con los televidentes su última voluntad.

RELACIONADAS

“Papi dejó algo claro durante los pasados días, y fue lo siguiente: ‘Por favor, no me entreguen ni me regalen ningún tipo de arreglo floral’”, reveló su hijo durante el programa especial “Al jugador más valioso”, dedicado esta noche al también analista político.

Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.Posteriormente, en el 1999 se integró al recién creado equipo de noticias Cadena Radio Puerto Rico, donde compartió micrófonos con reconocidos profesionales como Héctor Marcano, Luis “Penchi” Ramírez y Nacha Rivera.En septiembre de 2025, el periodista Alex Delgado recibió un reconocimiento especial durante la Grand Gala Anual, de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR), como muestra de su apoyo en su lucha contra el cáncer.
1 / 12 | Alex Delgado: toda una vida dedicada a informar la verdad. Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. - Xavier Araújo

El programa contó con la presencia de sus compañeros de trabajo, así como de colegas de otros canales y medios de comunicación, quienes recordaron su vida y legado.

Entre las solicitudes que delegó a su familia, Delgado pidió que, en lugar de enviar arreglos florales a sus actos fúnebres, ese dinero se convierta en una donación a dos fundaciones sin fines de lucro muy significativas para él: la Fundación CAP y la Sociedad Americana contra el Cáncer, ambas dedicadas a pacientes con cáncer.

“Lo dejó establecido y nosotros tenemos que seguir instrucciones. Papi tenía la vara bien alta y tenemos que continuarla, y mamá también. Lo dejó claro. Así que queríamos anunciarles esto para que todo Puerto Rico, si así lo desea, puedan dar cualquier tipo de donación directamente a la Fundación CAP y a la Sociedad Americana contra el Cáncer”, añadió conmovido, asegurando que continuarán con el legado y compromiso social de su padre.

¿Cómo donar?

  • ATH Móvil Donar: SACCPR
  • ATH Móvil Donar: CAP

“Esta experiencia nos ha revelado cómo papi ha impactado a muchas personas, que nosotros no teníamos ni idea. Estamos sumamente orgullosos de él”, concluyó el joven de 23 años de edad, quien aprovechó el espacio para pedir oraciones por el presentador, Ferdinand Pérez, quien se encuentra batallando contra el cáncer y a quien catalogó como un “segundo padre”.

Delgado falleció en la madrugada del martes, 16 de diciembre a sus 49 años, en el Hospital Comprensivo de Cáncer en San Juan, tras enfrentar en los últimos meses un cáncer agresivo en etapa 4, diagnosticado en marzo de este año, y sin haber presentado síntomas.

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Ante el diagnóstico de un agresivo sarcoma, el comunicador confía en que su testimonio será prueba del poder de la fe.

El sarcoma de tejidos blandos es un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos. En el caso de Delgado, la enfermedad se extendió al hígado. Se sometió a una operación el pasado mes de septiembre, recibió quimioterapias y comenzó tratamiento de inmunoterapia.

Tags
Alex DelgadoCáncerJugando pelota duraMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: