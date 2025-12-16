“Estoy preparado para entrar en el paraíso”: así fueron los últimos días de Alex Delgado
Este fue el último deseo de vida del periodista
16 de diciembre de 2025
El padre Orlando Lugo relató este martes los últimos momentos de vida del reconocido periodista y director de programación de NotiUno, Alex Delgado, quien enfrentó una batalla contra el cáncer.
En una entrevista telefónica con el programa “En la Mañana” de TeleOnce, Lugo compartió que Delgado contrajo matrimonio por la Iglesia Católica el pasado 11 de diciembre en el hospital junto a su esposa, Julissa De La Cruz, tras 20 años de matrimonio civil.
De igual forma, dijo que los padrinos fueron sus hijos, Isabella y Julián. También confirmó que Delgado recibió el sacramento de la confesión y de la comunión luego de 30 años, así como la unción de los enfermos. “Cuando recibió todos estos sacramentos, me pidió que me acercara para contarme un secreto— y quiero compartirlo con todo Puerto Rico porque la enfermedad también acerca a las personas a Dios— me dijo: ‘Orlando, estoy preparado para entrar en el paraíso’”, relató el sacerdote.
Lugo también narró que Delgado dejó todo preparado para su funeral. “Alex preparó hasta el último detalle como productor y director de programación. Así que, si Alex sintió el gozo de entrar al paraíso, creo que Puerto Rico tiene que ver ese testimonio de esperanza”, afirmó Lugo.
El periodista falleció en horas de la madrugada de hoy en el Centro Comprensivo de Cáncer, en San Juan. Su muerte es lamentada por múltiples figuras del gremio periodístico y de la política, así como por cientos de ciudadanos que apreciaron su trayectoria.
Delgado, quien comenzó su carrera en comunicaciones en 1999, había estado lidiando con un cáncer agresivo en etapa 4, diagnosticado en marzo de este año. A pesar de su situación, se mantuvo optimista y estaba a la espera de una segunda opinión médica en el Moffit Cancer Center de Florida.
La emisora NotiUno expresó sus condolencias, destacando el vacío que deja en quienes trabajaron a su lado. “Alex fue un comunicador comprometido con la verdad y su partida nos deja un inmenso vacío”, informaron.
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, también se unió al duelo, reconociendo su valentía y dedicación al periodismo. “Hoy Puerto Rico pierde a un destacado profesional del periodismo. Descanse en paz”, expresó la gobernadora, quien declaró un día de duelo.
