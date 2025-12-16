Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González decreta un día de duelo por la muerte de Alex Delgado

La gobernadora destacó la trayectoria profesional del periodista fallecido a los 49 años

16 de diciembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Governor Jenniffer González.
La gobernadora Jenniffer González exaltó la carrera profesional del fenecido periodista. (Xavier Araújo Berríos)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González decretará un día de duelo por el fallecimiento del periodista Alex Delgado, quien murió esta madrugada a causa de un diagnóstico de cáncer.

“A la familia de Alex Delgado, las condolencias en nombre del pueblo de Puerto Rico. El periodista Alex Delgado demostró un profesionalismo del más alto calibre y el más alto nivel, en el desempeño de sus funciones en NotiUno, en (Jugando) Pelota Dura y en en todos y cada uno de los foros en los que participó”, dijo la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa sobre planes de mitigación municipales, en el Centro Gubernamental Minillas.

“Ahora, no sufre, ahora está con el Señor, pero no deja de hacernos falta aquí en la tierra. Así que, ante eso, voy a decretar un día de duelo por la muerte del periodista Alex Delgado”, añadió.

Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.Posteriormente, en el 1999 se integró al recién creado equipo de noticias Cadena Radio Puerto Rico, donde compartió micrófonos con reconocidos profesionales como Héctor Marcano, Luis “Penchi” Ramírez y Nacha Rivera.En septiembre de 2025, el periodista Alex Delgado recibió un reconocimiento especial durante la Grand Gala Anual, de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico (SACCPR), como muestra de su apoyo en su lucha contra el cáncer.
1 / 12 | Alex Delgado: toda una vida dedicada a informar la verdad. Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. - Xavier Araújo

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

El comunicador falleció en el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, y su familia dará a conocer detalles de sus exequias posteriormente, se informó en NotiUno, donde fungía como director de programación.

Estoy segura que todos nos sentimos consternados al ver el desenlace de lo que ha pasado, después de lo gallardo, de lo valiente, de los estoico que fue Alex Delgado y su familia al enfrentar su diagnóstico. Le pedimos al Dios todopoderoso que derrame sobre su familia consuelo para manejar una situación, tan joven, teníamos prácticamente la misma edad”, expresó González.

Delgado fue diagnosticado con sarcoma de tejido blando en etapa 4 a principios de marzo de este año. El diagnóstico se hizo público después que el comunicador se sintiera mal tras completar el Medio Maratón de San Blas el 2 de marzo.

ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
