Jenniffer González decreta un día de duelo por la muerte de Alex Delgado

La gobernadora Jenniffer González decretará un día de duelo por el fallecimiento del periodista Alex Delgado, quien murió esta madrugada a causa de un diagnóstico de cáncer.

“A la familia de Alex Delgado, las condolencias en nombre del pueblo de Puerto Rico. El periodista Alex Delgado demostró un profesionalismo del más alto calibre y el más alto nivel, en el desempeño de sus funciones en NotiUno, en (Jugando) Pelota Dura y en en todos y cada uno de los foros en los que participó”, dijo la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa sobre planes de mitigación municipales, en el Centro Gubernamental Minillas.

“Ahora, no sufre, ahora está con el Señor, pero no deja de hacernos falta aquí en la tierra. Así que, ante eso, voy a decretar un día de duelo por la muerte del periodista Alex Delgado”, añadió.

Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

El comunicador falleció en el hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, y su familia dará a conocer detalles de sus exequias posteriormente, se informó en NotiUno, donde fungía como director de programación.

“Estoy segura que todos nos sentimos consternados al ver el desenlace de lo que ha pasado, después de lo gallardo, de lo valiente, de los estoico que fue Alex Delgado y su familia al enfrentar su diagnóstico. Le pedimos al Dios todopoderoso que derrame sobre su familia consuelo para manejar una situación, tan joven, teníamos prácticamente la misma edad”, expresó González.