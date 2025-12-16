El país llora la muerte de Alex Delgado

El gremio periodístico y de la comunicaciones del país amaneció hoy, martes, de luto ante la muerte del periodista Alex Delgado a sus 49 años, en el Hospital Compresivo de Cáncer en San Juan.

Delgado falleció esta madrugada tras enfrentar en los últimos meses un cáncer agresivo en etapa 4 que se le fue diagnosticado en marzo de este año, sin presentar ningún síntoma. En su batalla contra el sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos, que se extendió al hígado. Se sometió a una operación, recibió quimioterapias y comenzó el tratamiento de inmunoterapias.

El panelista del programa “Jugado Pelota Dura” de TeleOnce siempre se mantuvo optimista ante la enfermedad y estaba a la espera de que especialistas de Moffit Cancer Center en Tampa, Florida, lo vieran para una segunda opinión médica.

PUBLICIDAD

La muerte del director de programación de la emisora NotiUno es lamentada por múltiples figuras de las comunicaciones, del sector gubernamental y privado, sumado a cientos de ciudadanos que conocieron su trayectoria a través de la radio o la televisión.

1 / 12 | Alex Delgado: toda una vida dedicada a informar la verdad. Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. - Xavier Araújo 1 / 12 Alex Delgado: toda una vida dedicada a informar la verdad Alex Delgado inició formalmente su carrera en el mundo de las comunicaciones en agosto de 1999 en Wapa Radio, justo después de haber egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Xavier Araújo Compartir

“La familia de NotiUno 630 AM comunica el paso a la vida eterna de nuestro director de programación, Alex Alberto Delgado Rosado. Su partida nos deja un inmenso vacío en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar a su lado y aprender de su compromiso inquebrantable con la verdad y el servicio público”, informó la emisora NotiUno, en una publicación en redes sociales.

La emisora radial ha designado parte de su programación a Delgado y varias figuras han expresado el dolor y la tristeza de su muerte. El periodista Normando Valentín, el exgobernador Alejandro García Padilla y el legislador Carmelo Ríos, todos compañeros radiales de Delgado lamentaron su muerte y le enviaron sus condolencias a la familia del fenecido periodista integrada por su esposa Julissa De la Cruz y su dos hijos, Julián e Isabella.

“Mientras más oscura la noche, más brillantes las estrellas; ¡Mientras más profundo el dolor, más cerca está Dios!” Fiódor Dostoyevsky. Es imposible contener la tristeza. Quienes fuimos sus amigos y, más que nosotros, su familia, atestiguamos la gran calidad de ser humano que hemos perdido. Periodista incisivo, inteligente y sagaz, de esos para quienes su opinión no estaba a la venta. Hablaba y preguntaba sin miedo, pero pensaba y estudiaba antes de hacerlo, cosa rara hoy día. Puerto Rico entero va a extrañarle", comunicó García en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

“Como amigo, doy fe de que Alex era genuinamente bueno. Coincidimos en muchas ideas y no pensábamos igual en muchas otras. Cuando tuve el honor de ocupar posiciones públicas fue duro en sus críticas, pero las coincidencias y las diferencias son parte del nudo de la amistad, y la nuestra, por tanto, no se podía soltar. A su familia le deseo paz y le expreso mi solidaridad. Voy a extrañarle”, concluyó García en su mensaje dedicado al periodista.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González aseguró que Puerto Rico pierde “un comunicador comprometido con la verdad y un ser humano que enfrentó con valentía y dignidad una ardua batalla contra el cáncer”.

“Hoy Puerto Rico pierde a un destacado profesional del periodismo. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alex Delgado, un comunicador comprometido con la verdad y un ser humano que enfrentó con valentía y dignidad una ardua batalla contra el cáncer. Extiendo mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, así como a todo el gremio periodístico, que hoy despide a una voz valiosa y a un colega ejemplar. Honramos su trayectoria, dejando como legado el profesionalismo, la integridad y la humanidad que lo distinguieron. Descanse en paz”, expresó González en sus redes sociales.

La producción “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce también reconoció el trabajo de Delgado.

“Hoy despedimos a un hermano de ‘Jugando Pelota Dura’, Alex Alberto Delgado Rosado. Un gran guerrero y compañero de trabajo que nos regaló Dios. Nuestro más sentido pésame, bendiciones y un fuerte abrazo para toda la familia. Estaremos con ustedes siempre”, comunicó la producción en Facebook.

PUBLICIDAD

Por su lado, Raymond Arrieta destacó la ocasión cuando antes de tener la enfermedad, Delgado se acercó para pedirle que le repara la cabeza a beneficio de los niños del CAP y su alegría al realizarse.

“Conocía a Alex desde hace mucho tiempo, pues trabajamos puerta con puerta en la radio, Alex en Noti Uno y yo en Fidelity … llegábamos a la emisora todos los días a la 5am.. Alex fue un fajón … responsable en su trabajo y respetuoso. Siempre recuerdo una mañana que me fue a buscar y me dijo que quería que le rapara todo el pelo de la cabeza para cooperar con la fundación El CAP que atiende niños y niñas con cáncer … Claro que le dije que sí, le dije y llegue esa mañana al coliseo Roberto Clemente y le cumplí mi palabra..para ese entonces Alex no tenía ningún padecimiento, al contrario se encontraba con mucha salud y se mantenía en forma corriendo maratones…Nunca olvidaré ese momento.. nunca olvidaré su cara de alegría y satisfacción. Alex cuanto lo siento hoy me levanto triste en un día difícil donde tengo que hacer reír a un pueblo. Descansa en paz guerrero", escribió el comediante y presentador de Día a Día, de Telemundo.

El padre Orlando Lugo, por su parte, señaló que “Alex Delgado venció al cáncer y NO al revés. Descansa en paz, esposo, padre, hijo, comunicador y amigo ejemplar”.

En entrevista esta mañana con TeleOnce el sacerdote comunicó que Delgado a nivel espiritual estaba listo para su partida física, puesto que en sus últimos meses de vida fortaleció su relación con Dios.

PUBLICIDAD

Lugo señaló que el director de programación de NotiUno tuvo la necesidad de reconciliar y afianzar su fe por la que recibió varios sacramentos en una emotiva ceremonia celebrada en el hospital el pasado 11 de diciembre. En esa ceremonia se casó por la iglesia con su esposa, en presencia de sus dos hijos.

El programa “En la mañana” de TeleOnce se unió al duelo.