Compañeros de Alex Delgado tienen fe en la sanación del periodista

Ayer en la noche, Julián Delgado, hijo del periodista Alex Delgado, se presentó en el programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce con una petición especial para la audiencia: oraciones a favor de su progenitor. Según el joven, cada clamor “cuenta y tiene valor”.

Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de oraciones, palabras de aliento y fortaleza, mensajes de esperanza y deseos de pronta recuperación para el comunicador. Entre tantos, se destacaron los de sus compañeros del Canal 11, quienes se han mostrado confiados en la sanación de Delgado.

La presentadora y periodista Dennise Pérez fue de las primeras en reaccionar. “‘Brujita’… Tu linda manera de existir. Vamos a meterle con todo a la oración. ¡Vamos, guerrero!”, sostuvo.

De igual forma, Kimberly Santiago, se unió a la cadena. “Seguimos creyendo en el médico por excelencia. Familia, sigamos orando con fe por nuestro Alex Delgado. Ayúdenme a orar. Dios está en control”, lee su publicación.

El presentador y expolítico Ángel “Gary” Rodríguez, publicó un extenso escrito donde explicó cómo Delgado influyó en su carrera profesional. Gracias a él, subrayó, logró reinventarse.

“De más está decirte que estamos todos en oración por ti, por Julissa y por los nenes. Amigo, tengo fe en tu sanación. Sánate, por favor, que nos quedan muchos viajes a Dominicana por dar. En familia. Y que me sigas enseñando lo que pocos han logrado: comer platos veganos”, fueron parte de las palabras de Rodríguez.

El clamor por la salud del filántropo no conoce competencias ni divisiones. El periodista Luis Enrique Falú, integrante de “Día a día” de Telemundo, también formó parte del acto.

“A mi Familia de Facebook. Seguimos creyendo con fe en el Médico por excelencia que es nuestro amadísimo Señor, hoy les pido que se unan en oración por nuestro Alex Delgado. Una oración, un pensamiento positivo, un mensaje de fe… todo suma. Dios está en total control. Gracias por acompañarnos con sus oraciones", dijo.

La periodista Yesenia Torres Figueroa, por su parte, compartió el video de la oración que se realizó anoche en vivo al finalizar “Jugando Pelota Dura”. “Dios hará. Nos unimos en oración y fe”, declaró.