Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Compañeros de Alex Delgado tienen fe en la sanación del periodista

Según Julián, hijo del comunicador, “cada oración cuenta y tiene valor”

13 de diciembre de 2025 - 2:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kimberly Santiago, Ángel "Gary" Rodríguez y Dennise Pérez acudieron a las redes sociales con mensajes de fe y esperanza. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ayer en la noche, Julián Delgado, hijo del periodista Alex Delgado, se presentó en el programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce con una petición especial para la audiencia: oraciones a favor de su progenitor. Según el joven, cada clamor “cuenta y tiene valor”.

Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de oraciones, palabras de aliento y fortaleza, mensajes de esperanza y deseos de pronta recuperación para el comunicador. Entre tantos, se destacaron los de sus compañeros del Canal 11, quienes se han mostrado confiados en la sanación de Delgado.

La presentadora y periodista Dennise Pérez fue de las primeras en reaccionar. “‘Brujita’… Tu linda manera de existir. Vamos a meterle con todo a la oración. ¡Vamos, guerrero!”, sostuvo.

De igual forma, Kimberly Santiago, se unió a la cadena. “Seguimos creyendo en el médico por excelencia. Familia, sigamos orando con fe por nuestro Alex Delgado. Ayúdenme a orar. Dios está en control”, lee su publicación.

El presentador y expolítico Ángel “Gary” Rodríguez, publicó un extenso escrito donde explicó cómo Delgado influyó en su carrera profesional. Gracias a él, subrayó, logró reinventarse.

“De más está decirte que estamos todos en oración por ti, por Julissa y por los nenes. Amigo, tengo fe en tu sanación. Sánate, por favor, que nos quedan muchos viajes a Dominicana por dar. En familia. Y que me sigas enseñando lo que pocos han logrado: comer platos veganos”, fueron parte de las palabras de Rodríguez.

El clamor por la salud del filántropo no conoce competencias ni divisiones. El periodista Luis Enrique Falú, integrante de “Día a día” de Telemundo, también formó parte del acto.

“A mi Familia de Facebook. Seguimos creyendo con fe en el Médico por excelencia que es nuestro amadísimo Señor, hoy les pido que se unan en oración por nuestro Alex Delgado. Una oración, un pensamiento positivo, un mensaje de fe… todo suma. Dios está en total control. Gracias por acompañarnos con sus oraciones", dijo.

La periodista Yesenia Torres Figueroa, por su parte, compartió el video de la oración que se realizó anoche en vivo al finalizar “Jugando Pelota Dura”. “Dios hará. Nos unimos en oración y fe”, declaró.

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Alex Delgado: "Mi única preocupación es vencer el cáncer"

Ante el diagnóstico de un agresivo sarcoma, el comunicador confía en que su testimonio será prueba del poder de la fe.

Jugando pelota duraAlex DelgadoTeleOnceCáncer
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
