Alex Delgado fue dado de alta: “Por fin para mi casa”
Al periodista se le realizó una cirugía como parte del tratamiento en contra del cáncer que le fue diagnosticado
15 de septiembre de 2025 - 7:17 PM
15 de septiembre de 2025 - 7:17 PM
A una semana de haber sido intervenido quirúrgicamente como parte de su tratamiento en la lucha contra el cáncer, el periodista Alex Delgado fue dado de alta del hospital este lunes.
Sonriendo y con buen semblante, el comunicador publicó una foto suya, en las afueras de la institución hospitalaria en donde se le practicó la cirugía en el área abdominal, donde se buscaba extirpar un tumor, a raíz de un diagnóstico en marzo pasado de sarcoma de tejido blando.
“¡Ya! Por fin para mi casa. GRACIAS a Dios y a todos los que me atendieron en el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce. Extraordinario el servicio y la atención médica, las facilidades, ¡todo! Gracias Juan, Brendali, al cirujano Dr. Abelardo Quiñones, al urólogo Dr. Gilberto Ruiz-Deyá, a mi oncólogo Dr. Jorge Rodríguez Lugo, a la anestesióloga y running partner, Dra. Rosa Elena Santiago, a la Directora de Enfermería en Intensivo, mi compueblana Janet Medina, a las enfermeras, y hasta los pacientes y familiares que nos encontramos y nos desearon lo mejor en este proceso", manifestó Delgado.
“Gracias también a mi querido hermano, Dr. Miguel Santos Bello, al Padre Orlando Lugo, y al pastor Jerry Rodriguez por estar pendientes de mí en el hospital. A todos los que me escribieron les envío un abrazo", culminó su mensaje publicado a través de sus redes sociales.
El lunes pasado, la familia de Delgado ya había anticipado que la operación resultó ser una exitosa.
“La familia de nuestro director, Alex Delgado, nos informó que la intervención quirúrgica a la que fue sometido durante el día de hoy fue exitosa. Agradecemos a todos nuestros seguidores que sigan rezando y que tengan en sus buenos pensamientos a nuestro querido Alex”, se publicó a través de las redes sociales de la emisora radial NotiUno para la que labora, así como en “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: