Alex Delgado fue dado de alta: “Por fin para mi casa”

A una semana de haber sido intervenido quirúrgicamente como parte de su tratamiento en la lucha contra el cáncer, el periodista Alex Delgado fue dado de alta del hospital este lunes.

Sonriendo y con buen semblante, el comunicador publicó una foto suya, en las afueras de la institución hospitalaria en donde se le practicó la cirugía en el área abdominal, donde se buscaba extirpar un tumor, a raíz de un diagnóstico en marzo pasado de sarcoma de tejido blando.

“¡Ya! Por fin para mi casa. GRACIAS a Dios y a todos los que me atendieron en el Centro Médico Episcopal San Lucas de Ponce. Extraordinario el servicio y la atención médica, las facilidades, ¡todo! Gracias Juan, Brendali, al cirujano Dr. Abelardo Quiñones, al urólogo Dr. Gilberto Ruiz-Deyá, a mi oncólogo Dr. Jorge Rodríguez Lugo, a la anestesióloga y running partner, Dra. Rosa Elena Santiago, a la Directora de Enfermería en Intensivo, mi compueblana Janet Medina, a las enfermeras, y hasta los pacientes y familiares que nos encontramos y nos desearon lo mejor en este proceso", manifestó Delgado.

“Gracias también a mi querido hermano, Dr. Miguel Santos Bello, al Padre Orlando Lugo, y al pastor Jerry Rodriguez por estar pendientes de mí en el hospital. A todos los que me escribieron les envío un abrazo", culminó su mensaje publicado a través de sus redes sociales.

El lunes pasado, la familia de Delgado ya había anticipado que la operación resultó ser una exitosa.