Destacan el legado humano y profesional de Alex Delgado en su velorio: “Papi no perdió”

Cuando se vive con propósito la partida física de un ser humano representa celebración, legado y unidad. Esto es lo que la familia, los amigos y colegas de las comunicaciones del fenecido periodista Alex Delgado han testificado con el fallecimiento del comunicador radial y televisivo durante su velorio en la Funeraria Ehret en Río Piedras.

Cientos de ciudadanos, políticos, talentos de radio y de la televisión, junto al gremio periodístico del país, se despidieron hoy, jueves, del periodista de 49 años que falleció el pasado, 16 de diciembre en el Hospital Comprensivo de Cáncer tras enfrentar por nueve meses un agresivo sarcoma de tejido blando en etapa 4.

La familia inmediata de quien fuera el panelista de “Jugando pelota dura” de TeleOnce y director de programación de NotiUno, compuesta por su esposa Julissa De La Cruz, sus hijos Julián e Isabella y su madre Eva Rosado, recibió desde las 10:00 a.m. las condolencias de todos los presentes que se dieron cita a la capilla funeral donde descansan los restos de Delgado en un ataúd gris con una hermosa corona de rosas blancas. Las flores sobre la caja son las únicas en la capilla, puesto que la voluntad del comunicador fue que en lugar de enviar arreglos florales a sus actos fúnebres, ese dinero se convirtiera en una donación a la Fundación CAP y la Sociedad Americana contra el Cáncer, ambas dedicadas a pacientes con cáncer.

La gobernadora Jenniffer González Colón fue una de las asistentes que abrazó a la familia de Delgado que, pese al dolor y la tristeza, se encuentran fortalecidos en su fe cristiana y en la voluntad de Dios. La capilla fúnebre abrió más temprano sus puertas, exclusivamente para amigos y familiares, y cerca de las 11:00 a.m. comenzó el velorio público que se extendería hasta las 8:00 p.m.

La gobernadora de Puerto Rico a su salida de la capilla en la Funeraria Ehret.

La gobernadora destacó el legado humano y profesional del comunicador, a quien describió como incisivo en el ejercicio periodístico, que siempre tuvo un compromiso real de informar y levantar la voz por múltiples causas sociales, sin protagonismo.

“La muerte de Alex Delgado tomó a Puerto Rico por sorpresa. Alex fue muy querido por la gente. Fue una vida profesional de primer orden en el ambiente periodístico, en la radio y en la televisión. Incisivo, fuerte, fogoso, pero a la vez muy humano. Poca gente sabe las causas que defendió”, dijo González al recordar que el comunicador también trabajó en favor de los necesitados y sectores vulnerables.

En ese sentido, recordó su participación en discusiones relacionadas con la Ley de Autismo, mientras fue presidenta de la Cámara de Representantes.

“Sin una cámara, ni un micrófono, hablaba de los temas y decía ‘debería ser esto, debería ser lo otro’. Sin buscar protagonismo y cuando ves a una persona que hace eso para ayudar, eso dice mucho de quién era como ser humano. Eso es lo que hacemos los puertorriqueños”, señaló la primera ejecutiva del país.

La gobernadora narró que la madre de Delgado le contó que desde los seis años mostraba interés en el campo noticioso, ya que le pedía que le comprara el periódico. Asimismo, describió la solidaridad de Delgado para respaldar iniciativas benéficas, incluso antes de enfrentar su propia condición de salud.

“Murió con las botas puestas, aferrándose a vivir, luchando con gallardía y valentía hasta el final. Ese es el ejemplo que deja a sus hijos, a su familia y al país”, añadió la gobernadora, que explicó que en reconocimiento a esa entrega y legado, decretó un día de duelo oficial en su memoria.

González recordó, por último, que tuvo discrepancias profesionales con Delgado, pero siempre imperó el respeto entre ambos.

“Podíamos tener discusiones públicas como periodista y funcionaria, y después me llamaba para preguntar qué se iba a hacer con tal o cual problema. Tenía la habilidad de separar la función del periodista del ser humano”, concluyó González.

Una familia unida en su fe

Para el fenecido periodista, su familia era una prioridad y encaminar a sus hijos fue una de las grandes satisfacciones que tuvo Delgado para Julián e Isabela. El pasado, 12 de diciembre, Julián asistió al programa “Jugando pelota dura” de TeleOnce y clamó oraciones para su progenitor.

una vista de las personas que llegaron a dar sus respetos y condolencias a la familia - una vista del féretro.

Hoy, jueves, a días de su muerte, Julián tiene la certeza de que las oraciones llegaron y son las que mantienen a la familia fortalecida y más unida que nunca ante su fe cristiana. El hijo de Delgado agradeció a la prensa y a todos los medios de comunicación por la cobertura de respeto y sensibilidad hacia la figura de su padre. Agradeció a los políticos por sus mensajes de solidaridad y unidad, y, en especial, al pueblo puertorriqueño que se desbordó en amor, oraciones y respeto para el comunicador.

“Muchos pueden pensar que perdimos la batalla, pero no la perdimos. Papi no perdió. Papi ganó la batalla al llegar al cielo y cada vez que lloro pues tengo que reír también, porque el pana llegó allá arriba y lo digo en forma jocosa. De hecho, estoy seguro de que él se sentiría poco merecedor de todo esto que está recibiendo”, expresó el hijo mayor del periodista.

“Perder a papi está fuerte, porque papi fue una persona segura de sí misma. Nos proyectó eso. Esa crianza que nos dio fue increíble. Estamos intentado pasar el proceso y, como familia, estamos unidos en Dios y recargamos en Dios esa fortaleza que físicamente perdemos, pero que recargamos con la bendición del Espíritu Santo. Le pedí tanto a Dios ese último día: ‘de que se haga tu voluntad’. Papi, aunque no lo mostraba, fue bien fuerte hasta el final. El padre (Orlando) Lugo lo dijo: ‘papi estaba deseoso de entrar al paraíso’ y tenía que parar de sufrir. No quería que sufriera más, por eso estamos tranquilos en mi casa. Papi nos crió bien, amó a mi madre y viajó mucho”, añadió Julián con un temple único.

“Alex era y será el alma y vida de NotiUno”

La emisora radial NotiUno movió sus talentos radiales a la funeraria para transmitir en vivo sus programas en honor al legado de Delgado.

Entre los asistentes se encontraba el exgobernador Alejandro García Padilla, los licenciados Leo Aldridge, Osvaldo Carlo, Eddie López y el analista político Enrique “Kike” Cruz.

“Alex fue amigo y jefe. Muchas veces nos halaba las orejas por los errores. Alex era y será el alma vida y corazón de NotiUno, lo llevó a donde lo que tenía que llevar. Con Alex no había horarios, era 24/7, pero también dedicó un tiempo a su familia. Es una gran pérdida de una persona que era dedicada a su profesión, a su isla, a su familia, también”, destacó Kike Cruz, visiblemente lloroso.

Entre los asistentes también estuvo Margarita Aponte y Krystal Laracuente de TeleOnce.