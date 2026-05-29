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De cara a sus 10 conciertos en Madrid, Jorge Drexler descifra la genialidad creativa de Bad Bunny

El cantautor uruguayo destacó la capacidad del artista puertorriqueño para romper las estructuras narrativas tradicionales

29 de mayo de 2026 - 2:44 PM

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Bad Bunny en un concierto en Argentina. (Rodrigo Abd)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A un día de que Bad Bunny comience una histórica serie de 10 conciertos en Madrid, el cantautor Jorge Drexler analizó las claves que, a su juicio, han convertido al puertorriqueño en uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, logró vender cerca de 600,000 boletos para sus presentaciones en la capital española. Según El País, con precios que rondan los 150 euros por entrada, alrededor de 2.5 millones de personas participaron en la preventa virtual de boletos, una cifra sin precedentes para un artista en España.

En el podcast “Hoy en EL PAÍS”, músicos y productores analizaron algunos de los elementos en la narrativa del artista más escuchado en 2025 que distinguen la propuesta del boricua dentro de la música urbana contemporánea.

22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
1 / 12 | Estos son los estadios en donde se presentará Bad Bunny en Europa. 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys - Shutterstock

El compositor Jorge Drexler destacó la capacidad del artista para romper con las estructuras narrativas tradicionales dentro de sus canciones. “Las canciones de Bad Bunny son como si estuviéramos cambiando una película de cámara, de ángulo, de punto de vista”, expresó el cantautor uruguayo al referirse particularmente a “Tití me preguntó”, tema que —según explicó— alterna entre la ostentación masculina y una confesión vulnerable sobre la dificultad de conectar afectivamente.

“Me produce mucha admiración cómo artistas como él y como Young Miko pueden hablar sobre sexo de una forma muy frontal”, añadió Drexler, quien también resaltó la forma en que Bad Bunny ha llevado el español puertorriqueño y sus modismos locales a escenarios globales.

“El uso del español y de los modismos propios expandió el habla puertorriqueña a todo el mundo”, sostuvo el ganador del Óscar y el Goya, al tiempo que señaló que el artista ha logrado incorporar discursos identitarios dentro del mainstream.

Drexler también apuntó a la manera en que Bad Bunny ha desafiado ciertos estereotipos de masculinidad presentes en el reguetón. “No rompe con el estereotipo masculino que plantea el reggaetón, pero lo desmantela en muchas ocasiones”, afirmó, al mencionar canciones como “Andrea” y “Yo perreo sola” como ejemplos de personajes femeninos fuertes dentro de sus narrativas.

Por su parte, el productor Garabatto, colaborador del cantante español Quevedo, resaltó la capacidad del puertorriqueño para fusionar géneros y construir un hilo conductor entre estilos musicales diversos.

“No te das cuenta y estás visitando territorios muy interesantes”, expresó el productor, quien calificó el tema “Baile inolvidable” como “un absoluto 10”.

“Estoy seguro en decir que cualquier persona que le haya dedicado el tiempo a escucharlo con cariño, es muy difícil que no le haya sorprendido”, agregó.

Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Benito Anonio es la primera línea de un cantante puertorriqueño para la marca española.
1 / 44 | Los logros históricos de Bad Bunny. Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada

Su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” arranca mañana sábado en Madrid. Luego continuará la gira el 20 y 21 de junio en Düsseldorf, Alemania, en el Merkur Spiel-Arena; el 23 y 24 de junio en Arnhem, Países Bajos, en el GelreDome; y el 27 y 28 de junio en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium. Después seguirá el 1 de julio en Marsella, Francia,en el Orange Vélodrome; el 4 y 5 de julio en París, en La Défense Arena; y el 10 y 11 de julio en Estocolmo, Suecia, en la Strawberry Arena. El recorrido europeo cerrará con presentaciones el 14 de julio en Varsovia, Polonia; el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica.

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