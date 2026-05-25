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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican al hombre que murió tras ser baleado frente a una iglesia en Bayamón

La víctima de 29 años recibió múltiples disparos en el cuerpo

25 de mayo de 2026 - 11:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan el crimen. (Carlos Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El hombre que fue baleado hasta la muerte el pasado sábado frente a una iglesia ubicada en la PR-861, del barrio Pájaros, en Bayamón, fue identificado como Anderson José Jiménez Maldonado.

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Jiménez Maldonado tenía 29 años y poseía expediente criminal para el 2016 por sustancias controladas, informó este lunes la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar de la Uniformada, las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:11 a.m., que alertó sobre una persona herida de bala frente a la iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios.

En total, esta mañana arrestaron a cinco personas en un operativo en el residencial Virgilio Dávila. Entre los arrestados figuraban tres personas que tenían órdenes de arrestos federales desde septiembre de 2025.En cada residencial intervenido ocuparon dos pistolas, cargadores, municiones, y múltiples sustancias controladas.
1 / 14 | En imágenes: así capturaron a prófugos federales en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón. En total, esta mañana arrestaron a cinco personas en un operativo en el residencial Virgilio Dávila. - Suministrada

“Se alega que el occiso se encontraba conduciendo, cuando desde otro vehículo en marcha, realizaron varios disparos, alcanzándolo en distintas partes del cuerpo”, indica el informe policíaco.

Este fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente certificaron su muerte.

El agente Carlos Lafontaine, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal Alberto Cruz se hicieron cargo de la pesquisa.

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BayamónAsesinatosBreaking NewsPolicía de Puerto RicoCriminalidad en Puerto Rico
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