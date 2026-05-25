Identifican al hombre que murió tras ser baleado frente a una iglesia en Bayamón
La víctima de 29 años recibió múltiples disparos en el cuerpo
25 de mayo de 2026 - 11:13 AM
25 de mayo de 2026 - 11:13 AM
El hombre que fue baleado hasta la muerte el pasado sábado frente a una iglesia ubicada en la PR-861, del barrio Pájaros, en Bayamón, fue identificado como Anderson José Jiménez Maldonado.
Jiménez Maldonado tenía 29 años y poseía expediente criminal para el 2016 por sustancias controladas, informó este lunes la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar de la Uniformada, las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 7:11 a.m., que alertó sobre una persona herida de bala frente a la iglesia Tabernáculo Asamblea de Dios.
“Se alega que el occiso se encontraba conduciendo, cuando desde otro vehículo en marcha, realizaron varios disparos, alcanzándolo en distintas partes del cuerpo”, indica el informe policíaco.
Este fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente certificaron su muerte.
El agente Carlos Lafontaine, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal Alberto Cruz se hicieron cargo de la pesquisa.
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