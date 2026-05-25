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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mensaje de Jenniffer González y ataque en concierto de Ricky Martin: lo más visto del fin de semana

Los lectores también siguieron de cerca el arresto por parte de ICE a hermana de una ejecutiva de empresa militar cubana

25 de mayo de 2026 - 9:25 AM

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La gobernadora ofreció el tercer Mensaje del Estado de Situación del país en el hemiciclo de la Cámara de Representantes (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La verificación de datos realizada por periodistas de este medio sobre el tercer Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, así como el tenso momento vivido durante un reciente concierto de Ricky Martin en Montenegro tras un ataque con gas lacrimógeno estuvieron entre las notas más leídas de El Nuevo Día del fin de semana.

RELACIONADAS

Nuestros lectores también mostraron interés en conocer a los nuevos participantes del “reality show” televisivo “¡Claro que baila!” de Wapa TV y en el renovado “look” que la actriz estadounidense Demi Moore lució en el Festival de Cannes.

Además, la audiencia de este periódico se mantuvo siguiendo de cerca el arresto por parte de ICE a Adys Lastres Morera, hermana de ejecutiva de empresa militar cubana acusada de colaborar con La Habana y representar “una amenaza para la seguridad nacional”.

Aquí repasamos las noticias más leídas para que te pongas al día:

Fact-checking: El Nuevo Día analiza el Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González

El segundo Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González ante la Asamblea Legislativa, el jueves, incluyó múltiples afirmaciones y algunas de ellas fueron verificadas por un equipo de periodistas de El Nuevo Día.

Con mensaje en mano, los periodistas contrastaron 14 de las declaraciones que hizo la gobernadora con el récord público, sus propias expresiones del pasado y con aclaraciones de expertos para rendir veredictos.

Poco después de las 5:00 p.m., la gobernadora Jenniffer González llegó hasta el Capitolio e ingresó al hemiciclo por el túnel norte, acompañada del primer caballero, José Yovín Vargas, para ofrecer el Mensaje de Situación de Estado. Bajo fuertes medidas de seguridad, la primera ejecutiva del país, accedió a los predios del Capitolio por el ala norte del recinto.La delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), liderada por Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, criticaron el mensaje.
1 / 43 | Da cara al país: Jenniffer González ofrece su segundo Mensaje de Situación de Estado . Poco después de las 5:00 p.m., la gobernadora Jenniffer González llegó hasta el Capitolio e ingresó al hemiciclo por el túnel norte, acompañada del primer caballero, José Yovín Vargas, para ofrecer el Mensaje de Situación de Estado. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Momento de tensión: Ricky Martin se ve obligado a interrumpir concierto en Montenegro

Durante un concierto deRicky Martinrealizado enMontenegro, donde el cantante daba inicio a la etapa europea de su gira“Ricky Martin Live”, una personaarrojó gas lacrimógeno en dirección al escenario, lo que ocasionó una interrupción inesperada del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del lugar y recibían atención.

Como parte de las medidas de seguridad, el artista y su equipo abandonaron de inmediato el escenario mientras personal de seguridad y autoridades locales intervenían para controlar la situación y garantizar el bienestar de los asistentes.

Aunque integrantes de su equipo recomendaron cancelar definitivamente la presentación, una vez que las autoridades informaron que el incidente había sido controlado y que el público podía regresar sin riesgos, Ricky Martin optó por volver al escenario y continuar con el concierto para cumplir con sus seguidores.

Estos son los 15 participantes de la segunda temporada de “¡Claro que baila!”

La segunda temporada de“¡Claro Que Baila!"regresará a la pantalla deWapa Televisióncon15 nuevas celebridadesque aceptaron el reto de poner a prueba sus destrezas en el baile, con la meta de coronarse como el mejor en el diamante y llevarse a casa el premio de $40,000.

La nueva temporada de la competencia de baile local estrenará el próximo martes, 26 de mayo, a las 7:00 p.m.

Según se informó durante la conferencia de prensa, la conducción contará estará con nueva animadora: la presentadora de “Viva la tarde”, Diane Ferrer.

Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026.Presentadora Saritza AlvaradoActriz Adriana Fontánez
1 / 16 | ¿Quiénes son?: Conoce a los nuevos participantes de "¡Claro que baila!" de Wapa TV. Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026. - Suministrada/Wapa Digital

ICE arresta a hermana de ejecutiva de empresa militar cubana y le revoca residencia

El Servicio de Inmigración y Control de aduanas(ICE)anunció este jueves el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con el régimen de La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional.

“Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista deLa Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente”, afirmó el secretario de Estado,Marco Rubio, en su cuenta oficial de X.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, añadió que Lastres Morera fue arrestada este jueves y quedó bajo custodia de ICE y agregó que “no habrá ningún lugar en este planeta —mucho menos en nuestro país— donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos”, sostuvo.

Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018.Raúl, junto con su hermano Fidel Castro, tuvo un papel activo en la Revolución Cubana. Fue uno de los líderes del Ejército Rebelde que, comandado por su hermano, combatió a la dictadura de Fulgencio Batista entre 1956 y 1959.La acusación alude a la decisión del gobierno de Cuba de derribar dos de los tres aviones de Hermanos al Rescate que, de acuerdo a la organización, se limitaban a buscar en el mar balseros que pudieran estar intentando exilarse en Estados Unidos.
1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco

Demi Moore sorprende con su cabello corto en Cannes

Demi Moore ha lucido en el Festival de Cannes al menos seis looks, y el de ayer cautivó por completo al lucir una corta cabellera, contrario a su imagen y a cómo se había presentado en esta edición del certamen francés.

La actriz de 63 años ha dado de qué hablar por su delgada apariencia, calificada por muchos como "poco sana"; aunque algunos aseguran que ella siempre ha sido una mujer delgada.Demi Moore, miembro del jurado de la Palma de Oro en esta edición, llegó a la proyección de la película "La Bola Negra".Demi Moore luciendo una cabellera a los hombros.
1 / 6 | Demi Moore sorprende con su cabello corto en Cannes. La actriz de 63 años ha dado de qué hablar por su delgada apariencia, calificada por muchos como "poco sana"; aunque algunos aseguran que ella siempre ha sido una mujer delgada. - John Locher
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