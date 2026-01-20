Equipo fiscal del gobierno reclama aprobación de la reforma contributiva sin enmiendas

El equipo fiscal del gobierno reclamó este martes la aprobación de la propuesta reforma contributiva sin enmiendas, y advirtió a los legisladores que la oposición a la eliminación de la exención tributaria a los equipos de placas solares y los autos híbridos, eléctricos o “plug in”, según incluida, pudiera interpretarse como una protección a esas industrias.

Los titulares de los departamentos de Hacienda y de Desarrollo Económico y Comercio y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) alertaron, igualmente, que retener ambas exenciones reduciría el alivio en las tasas contributivas contemplado para la ciudadanía.

“De enmendar las disposiciones del proyecto, es importante que la Asamblea Legislativa identifique las fuentes alternas de recaudos que permitan que la medida continúe cumpliendo con el principio de neutralidad fiscal”, expuso el jefe de la OGP, Orlando Rivera.

Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado, Rivera aseguró que las alternativas de financiamiento identificadas el proyecto fueron recomendaciones discutidas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y son “necesarias” para la concesión de los alivios.

PUBLICIDAD

“La aprobación del proyecto, sin enmiendas, permitirá iniciar su implementación de manera inmediata y asegurar el cumplimiento del principio de neutralidad fiscal certificado”, expuso, por su parte, Luis Roberto Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales y asesor ejecutivo sénior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

La reforma contributiva tiene como enfoque la reducción de tasas a los contribuyentes con ingresos anuales de entre $25,000 y casi $90,000. Incluye otras medidas complementarias orientadas a “corregir rezagos históricos” del sistema, como la revisión y ajuste por inflación de las exenciones personales, por dependientes y para pensionados.

Asimismo, incluye componentes que simplifican el sistema tributario, como la eliminación del ajuste gradual y de la contribución básica alterna aplicable a ciertos ingresos sujetos a tasas preferenciales. Estas figuras añaden capas que dificultan el cumplimiento contributivo, indicó el titular de Hacienda, Ángel Pantoja.

“Si ocurriera una enmienda, la responsabilidad no puede ser exclusivamente nuestra. Tenemos que sentarnos a la mesa todos para llegar a una alternativa que sea adecuada para todo el mundo”, expuso, en tanto, el senado Ángel Toledo López, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En este momento, mi postura es que este alivio contributivo es necesario para los pequeños y medianos comerciantes y para muchas familias que están poniendo placas solares. Hay que hacer que esto tenga sentido y, de esa forma, no se enmienda. De otra manera, tendríamos que buscar cómo enmendarlo, para que nuestra de gente de a pie se siga beneficiando”, agregó.

La semana pasada, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que no ese cuerpo no aprobaría nuevos impuestos. Mientras, su homólogo en el Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó no sentirse “cómodo” con impactar el sector de las placas solares, y dejó abierta la posibilidad a mantener el subsidio por la compra de los vehículos descritos en unidades al alcance de la clase media trabajadora.

PUBLICIDAD

Este martes, varios senadores, incluyendo a Toledo López, cuestionaron la eliminación de ambos renglones, más aún cuando –en conjunto– representan $48 millones de los $550 millones del impacto estimado de la reforma.

Según Pantoja, unos 200,000 residentes tienen sistemas de placas solares en sus hogares. “Entendemos las razones por las cuales estas familias optaron por esta alternativa, pero este es un ejercicio del balance de intereses de buscar impactar la mayor cantidad de familias posibles como parte de este proyecto”, señaló.

El gobierno ha insistido en que, con la aprobación de la reforma, se beneficiarían unos 790,000 contribuyentes.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, dijo, por su parte, que le sorprendía la actitud de la administración de aferrarse a la eliminación de la exención a las placas solares –cuyo impacto se estima en $18 millones–, como si fuera “absolutamente imposible” identificar otra partida que pueda generar unos ingresos “así de modestos”.

A preguntas de Santiago, Rivera alegó que se consideraron “todos” los posibles renglones contributivos a impactar, pero, más allá de los “alimentos enlatados”, nunca pudo especificar qué otras partidas se analizaron.

“En el asunto de las placas solares y carros eléctricos, este Senado está procurando que tengamos lo razonable y estamos mirando alternativas porque nuestra propuesta es sencilla y clara: ni un impuesto más”, dijo el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, del PNP.

Política energética se mantiene

Por otro lado, Pantoja aseguró que la eliminación de la exención tributaria a los equipos de placas solares y los autos híbridos, eléctricos o “plug in” no modifica la política pública energética vigente.

PUBLICIDAD

Apuntó que la propuesta no pretender desincentivar la transición a energía renovable ni cerrar la puerta a la innovación. “No se pretende cambiar la política pública establecida, sino que se busca mejorar a la clase media trabajadora, quien recibiría un mayor beneficio al que se recibe por las mencionadas disposiciones”, señaló.

Pantoja dijo que la administración se encuentra en un proceso de revisión de la legislación energética vigente para definir responsabilidades “concretas” entre agencias estatales y federales. Agregó que el plan del gobierno incluye fortalecer la flota de generación mientras se avanza hacia la transición energética mediante la diversificación de la canasta de combustibles y la integración de tecnologías más limpias.

“Resulta forzoso concluir que la medida en discusión en nada menoscaba nuestros esfuerzos para llevar a Puerto Rico a un nivel de excelencia en asuntos de energía”, afirmó.