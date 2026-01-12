Gobernadora asegura cuenta con el dinero para la reforma contributiva

Aunque no detalló categóricamente cuál ha sido la respuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre su propuesta reforma contributiva, la gobernadora Jenniffer González se mostró confiada en que el ente federal dará el visto bueno a su iniciativa argumentando que el dinero para cubrirla ya fue identificado por su administración.

Precisó que la mitad de los entre $350 a $500 millones que se requieren para dar paso a los ajustes contributivos, saldrán de ahorros que ha logrado su gobierno.

“La mayor parte van a salir de ahorros y economías que generé como gobernadora en mi primer año y que estoy buscando que se queden de manera permanente esas economías. Economías en contratos profesionales, en servicios de gobierno, en compras en el gobierno, que nosotros hemos reducido dramáticamente. La mitad de los fondos va a salir de ahí”, explicó.

El resto del dinero, abundó la mandataria, saldrá de “medidas que recomendó la Junta que generan ingresos”. En esa línea, mencionó los fondos que generará la eliminación de la exención total a todos los equipos solares que llegan a la isla, así como el 4% que se le busca imponer a toda ganancia de inversionista que se beneficie de la Ley 60. Esta última vía de recaudos aún no ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa.

Además, la gobernadora destacó que, por lo pasados cinco años, la JSF ha subestimado los recaudos del erario y apuntó a que ese dinero puede inyectarse a la reforma contributiva.

“Estiman, por ejemplo, que se van a recaudar $500 millones y la realidad es que recaudamos $900 millones y eso ha pasado en los últimos cinco años, pero en el camino nos ‘frizan’, nos congelan esos recaudos y no se pueden utilizar. Así que estamos, a base de la experiencia, en los últimos cinco o seis años, estamos ajustando los gastos reales y los recaudos reales del gobierno para devolvérselos a la gente”, sostuvo la gobernadora.

A petición de El Nuevo Día, la portavoz de prensa de la JSF, Sylvette Santiago, reconoció que es necesaria una reforma contributiva, pero “debe ser fiscalmente responsable y conforme con el Plan Fiscal”.

“La Junta de Supervisión continuará trabajando con la gobernadora y la Legislatura en reformas responsables para simplificar el complejo y oneroso código contributivo de Puerto Rico, al tiempo que se garanticen suficientes recursos para las necesidades del plan financiero”, expresó Santiago por escrito.

La primera mandataria presentó este lunes su propuesta que reduciría las tasas para todo contribuyente con ingresos anuales de entre $25,000 y casi $90,000, y aumentaría la deducción que se puede hacer por menores de edad.

“Todo el mundo que se gane menos de $150,000 (anuales) en Puerto Rico va a generar beneficios. ¿Cuántos son? 790,000 familias en Puerto Rico van a recibir beneficios en esta reforma contributiva. Solamente 2,600 personas se van a quedar igual. Así que 2,600 personas, que son los que se ganan $150,000 y más, se quedan igual. Pero todos los demás van a recibir rebajas (en las tasas contributivas", afirmó la gobernadora.

Aunque se sometió la medida hoy a la Asamblea Legislativa, la mandataria confía en que la medida se apruebe este mes de enero para que “pueda operar en esta planilla de marzo”. Es decir, la propuesta reforma debe aplicarse para este ciclo contributivo que, de ordinario, culmina el 15 de abril cuando los contribuyentes deben haber cumplido con la radicación de planillas.

“Si la gente quiere radicar con el código vigente, pues lo pueden hacer. Pero si la gente quiere beneficiarse de estas rebajas, pues obviamente esperar unas semanas más”, sugirió la primera ejecutiva al aludir a los ciudadanos que desde comienzos de año optan por cumplir con su deber contributivo.

Respecto a las críticas que ha generado su propuesta, porque hay quienes no la consideran una verdadera reforma contributiva, González dijo que quienes promulgan eso es “gente que lo que está buscando es que se retasen las propiedades y que la gente pague más caro por su casa”.

“Si esa es la reforma que algunos quieren hacer, no voy a ser yo como gobernadora. Yo no le voy a aumentar las contribuciones a la gente”, sentenció.

“Aquí yo me tenía que enfocar en buscar cómo la gente le llega más dinero a su bolsillo, cómo la gente rinde más sus chavitos y cómo el gobierno gasta menos. Y eso... estoy reformando las tasas contributivas”, agregó.

Responde a señalamientos

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, habría dicho que no se habían identificado $300 millones para la propuesta reforma contributiva.

“Él no tiene la información. Tiene que hacer la vista, que haga la vista. Y se reúna como el secretario de Hacienda (Ángel L. Pantoja) que estuvo haciendo la presentación el sábado y el director de Gerencia y Presupuesto (Orlando Rivera) que estuvo allí también”, dijo con relación a una reunión que sostuvo este sábado con el liderato legislativo para discutir el proyecto.

“Nosotros hemos identificado esto de economía. Así que tenemos el dinero para pagarla. Yo no voy a presentar una reforma que no tenga el dinero para pagarla. Así que yo creo que debemos ser responsables. Y para eso ya tiene el proyecto, que haga vista pública para que tenga las posiciones en blanco y negro por los jefes de agencia”, destacó la gobernadora.

La primera ejecutiva hizo sus expresiones en una conferencia de prensa en la que colocó la primera piedra de los proyectos de mejoras a la seguridad, rehabilitación y reconstrucción del pavimento en la carretera PR-28, entre Bayamón y Guaynabo. El proyecto cuenta con una inversión de poco más de $15 millones y tomará aproximadamente un año.