Escena de alta tensión en Aguadilla: 42 migrantes detenidos tras desembarco

Lo que comenzó como una mañana serena en la costa de Aguadilla se transformó, el miércoles, en una escena de alta tensión tras la llegada de una embarcación irregular que transportaba 42 migrantes que intentaban entrar ilegalmente a Puerto Rico en la costa de la playa Survival.

La situación activó una respuesta inmediata de varias agencias luego que la Guardia Costera recibió en horas de la mañana una notificación de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) sobre una embarcación de unos 30 pies acercándose a la costa.

Ante el riesgo que representaba la nave improvisada y sobrecargada, especialmente por su cercanía a una zona de acantilados y rocas, se desplegó una tripulación aérea del helicóptero MH-60T Jayhawk de la Guardia Costera para apoyar el operativo de rescate.

Paralelamente, personal del Negociado de Aduanas y Patrulla Fronteriza del Sector Ramey, de la estación aérea de la Guardia Costera en Borinquen, la Policía de Puerto Rico y equipos de emergencia locales se movilizaron hacia el área para atender a los migrantes.

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La Guardia Costera confirmó que en la embarcación viajaban 42 migrantes: 33 nacionales de la República Dominicana, ocho haitianos y un ecuatoriano. Tras el desembarco, los migrantes recibieron asistencia y fueron detenidos por el Negociado de Aduanas.

1 / 6 | Impactante operativo en Aguadilla: así detuvieron a 42 migrantes en la costa. La Guardia Costera, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y personal local de respuesta a emergencias evacuaron médicamente a cinco migrantes en Survival Beach, en Aguadilla. - U.S. Coast Guard Sector San Juan 1 / 6 Impactante operativo en Aguadilla: así detuvieron a 42 migrantes en la costa La Guardia Costera, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y personal local de respuesta a emergencias evacuaron médicamente a cinco migrantes en Survival Beach, en Aguadilla. U.S. Coast Guard Sector San Juan Compartir

Del grupo, cinco migrantes requirieron asistencia médica, entre ellos dos que no respondían y otro con una lesión en la pierna. Debido al difícil terreno montañoso y rocoso, las autoridades solicitaron apoyo para la evacuación médica, según el parte de prensa.

Como parte del operativo, la tripulación aérea de la Guardia Costera descendió a su rescatista hasta el área de la playa, quien trabajó junto al Negociado de Aduanas para preparar una camilla de rescate y elevar a uno de los migrantes inconscientes a bordo de la aeronave.

Posteriormente, la tripulación trasladó al paciente hasta donde se encontraba el personal de servicios médicos de emergencia en el lugar. Mientras, el resto del personal, incluyendo rescatistas municipales, recuperó al resto de los migrantes que requirieron atención.

“Esta misión fue un testimonio del entrenamiento, la coordinación y la dedicación de toda nuestra tripulación y de las agencias asociadas”, dijo el teniente Ryan Marshall, comandante de la aeronave del MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Borinquen.

En el comunicado de prensa, Marshal elogió el profesionalismo del personal que trabajó “en la exitosa ejecución de un difícil rescate en acantilado, que permitió salvar la vida de un hombre en estado crítico”.

“Estoy sumamente orgulloso de nuestro equipo, trabajando junto al Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Policía de Puerto Rico, el control de tráfico aéreo de Aguadilla y todos los demás equipos de respuesta locales para asegurar que esta operación resultara en múltiples vidas salvadas”, concluyó.

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Por su parte, Reggie Johnson, jefe de patrulla del Sector Ramey, agradeció la rápida respuesta y el trabajo en equipo demostrado por todo el personal.

“La seguridad y el bienestar de cada persona involucrada es siempre nuestra máxima prioridad, y las acciones de hoy reflejan la dedicación y profesionalismo de todas las agencias que trabajaron juntas. Nuestros agentes siguen comprometidos con la protección de nuestras fronteras y con garantizar que quienes lo necesiten reciban atención médica inmediata. Agradecemos a nuestros socios por su excelente coordinación, la cual fue clave para salvar vidas y evitar mayores daños”, puntualizó.

Las autoridades federales confirmaron que, tras el incidente, los agentes de la Patrulla Fronteriza confirmaron que todos los pasajeros lograron salir de la embarcación y que no había personas en el agua.

La Guardia Costera de Estados Unidos, junto con sus socios de la Operación Vigilant Sentry, mantiene una presencia continua con activos aéreos, terrestres y marítimos en el Estrecho de Florida, el Pasaje de Barlovento, el Pasaje de la Mona y el mar Caribe.