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Hombre muere ahogado tras naufragio de embarcación en Aguadilla

Según la Policía, aproximadamente siete personas con estatus migratorio no definido viajaban a bordo del navío

1 de mayo de 2026 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento, las autoridades no han localizado a más personas relacionadas con este incidente. (Jorge A Ramirez Portela)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre murió ahogado en la mañana de este viernes luego que la embarcación en la que viajaba naufragara en la zona de la playa Martinica, en Aguadilla.

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La agente Diana Hilerio Hernández, oficial de prensa de la Comandancia de Aguadilla, indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a eso de las 10:30 a.m., cuando personal del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se comunicó con el retén de la Marina de la Policía de la zona.

La información preliminar, según Hilerio Hernández, apunta a que aproximadamente siete personas, con estatus migratorio no definido, viajaban a bordo de la embarcación.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre, quien presuntamente se había ahogado.

Al momento, las autoridades no han localizado a más personas relacionadas con este incidente.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAguadilla
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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