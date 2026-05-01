Hombre muere ahogado tras naufragio de embarcación en Aguadilla

Un hombre murió ahogado en la mañana de este viernes luego que la embarcación en la que viajaba naufragara en la zona de la playa Martinica, en Aguadilla.

La agente Diana Hilerio Hernández, oficial de prensa de la Comandancia de Aguadilla, indicó a El Nuevo Día que el incidente fue reportado a eso de las 10:30 a.m., cuando personal del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se comunicó con el retén de la Marina de la Policía de la zona.

La información preliminar, según Hilerio Hernández, apunta a que aproximadamente siete personas, con estatus migratorio no definido, viajaban a bordo de la embarcación.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de un hombre, quien presuntamente se había ahogado.