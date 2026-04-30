Tras salir del casino: asaltan a mujer de 64 años y le roban $6,000
La perjudicada fue interceptada por otro vehículo mientras transitaba por la PR-1 en dirección hacia Cayey
30 de abril de 2026 - 7:35 AM
30 de abril de 2026 - 7:35 AM
Una mujer de 64 años fue víctima de un robo a mano armada en horas de la noche del miércoles, mientras transitaba por la PR-1, kilómetro 53.2, en el barrio Beatriz, en Cayey.
Según la información preliminar de la Policía, la perjudicada salió de un casino y se dirigía a su residencia a bordo de una guagua Toyota RAV4 cuando fue interceptada por otro vehículo en la mencionada vía, en dirección hacia Cayey.
La mujer indicó que dos individuos se desmontaron del automóvil, se le acercaron portando armas de fuego y, mediante amenaza e intimidación, le anunciaron el asalto. Acto seguido, la despojaron de $6,000 en efectivo.
De acuerdo con la Uniformada, los sospechosos abandonaron el lugar sin ocasionarle daño físico.
El caso es investigado por agentes adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.
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