Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras salir del casino: asaltan a mujer de 64 años y le roban $6,000

La perjudicada fue interceptada por otro vehículo mientras transitaba por la PR-1 en dirección hacia Cayey

30 de abril de 2026 - 7:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dinero dentro de un carro.
De acuerdo con la Uniformada, los sospechosos abandonaron el lugar sin ocasionarle daño físico a la sexagenaria. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 64 años fue víctima de un robo a mano armada en horas de la noche del miércoles, mientras transitaba por la PR-1, kilómetro 53.2, en el barrio Beatriz, en Cayey.

RELACIONADAS

Según la información preliminar de la Policía, la perjudicada salió de un casino y se dirigía a su residencia a bordo de una guagua Toyota RAV4 cuando fue interceptada por otro vehículo en la mencionada vía, en dirección hacia Cayey.

La mujer indicó que dos individuos se desmontaron del automóvil, se le acercaron portando armas de fuego y, mediante amenaza e intimidación, le anunciaron el asalto. Acto seguido, la despojaron de $6,000 en efectivo.

De acuerdo con la Uniformada, los sospechosos abandonaron el lugar sin ocasionarle daño físico.

El caso es investigado por agentes adscritos a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCayey Robos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 30 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: