Tras salir del casino: asaltan a mujer de 64 años y le roban $6,000

Una mujer de 64 años fue víctima de un robo a mano armada en horas de la noche del miércoles, mientras transitaba por la PR-1, kilómetro 53.2, en el barrio Beatriz, en Cayey.

Según la información preliminar de la Policía, la perjudicada salió de un casino y se dirigía a su residencia a bordo de una guagua Toyota RAV4 cuando fue interceptada por otro vehículo en la mencionada vía, en dirección hacia Cayey.

La mujer indicó que dos individuos se desmontaron del automóvil, se le acercaron portando armas de fuego y, mediante amenaza e intimidación, le anunciaron el asalto. Acto seguido, la despojaron de $6,000 en efectivo.

De acuerdo con la Uniformada, los sospechosos abandonaron el lugar sin ocasionarle daño físico.