La humedad no da tregua: advierten sobre lluvias, tronadas y riesgo de inundaciones en varias regiones

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En medio de una atmósfera cargada de humedad, Puerto Rico enfrentará este jueves otro día de lluvias y tronadas con potencial de inundaciones, particularmente en zonas ya saturadas.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que las condiciones se mantienen variables debido a la combinación de humedad y la influencia de una vaguada, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente durante horas de la tarde.

El riesgo de inundaciones se mantiene de limitado a elevado en la mitad norte de la isla, con mayor probabilidad en áreas donde ha estado lloviendo en días recientes.

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Ante ese panorama, la científica advirtió que los suelos permanecen saturados.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Novoa indicó que a partir del viernes se anticipa un día de transición, con una disminución gradual en la actividad de lluvias y un riesgo de inundaciones más limitado.

En cuanto al calor, se mantiene un riesgo limitado de índices elevados en sectores localizados, que podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en poblaciones vulnerables.

En cuanto a las condiciones marítimas, la meteoróloga señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas a lo largo de la costa norte, este y en Culebra.

“Vayan a playas donde preferiblemente hayan salvavidas y estén pendientes a zonas donde hayan aguaceros porque se podrían producir relámpagos”, advirtió Novoa.