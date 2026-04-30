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La humedad no da tregua: advierten sobre lluvias, tronadas y riesgo de inundaciones en varias regiones

Conoce el pronóstico del tiempo para este jueves

30 de abril de 2026 - 8:31 AM

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En cuanto a las condiciones marítimas, la meteoróloga señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas a lo largo de la costa norte, este y en Culebra. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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En medio de una atmósfera cargada de humedad, Puerto Rico enfrentará este jueves otro día de lluvias y tronadas con potencial de inundaciones, particularmente en zonas ya saturadas.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que las condiciones se mantienen variables debido a la combinación de humedad y la influencia de una vaguada, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente durante horas de la tarde.

El riesgo de inundaciones se mantiene de limitado a elevado en la mitad norte de la isla, con mayor probabilidad en áreas donde ha estado lloviendo en días recientes.

Ante ese panorama, la científica advirtió que los suelos permanecen saturados.

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Novoa indicó que a partir del viernes se anticipa un día de transición, con una disminución gradual en la actividad de lluvias y un riesgo de inundaciones más limitado.

En cuanto al calor, se mantiene un riesgo limitado de índices elevados en sectores localizados, que podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en poblaciones vulnerables.

En cuanto a las condiciones marítimas, la meteoróloga señaló que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas a lo largo de la costa norte, este y en Culebra.

“Vayan a playas donde preferiblemente hayan salvavidas y estén pendientes a zonas donde hayan aguaceros porque se podrían producir relámpagos”, advirtió Novoa.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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