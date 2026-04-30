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Robot que “perrea” al ritmo de “Despacito” sorprende en feria en Nueva Jersey

El éxito de Daddy Yankee y Luis Fonsi sonó en el evento, donde presentaron monitores 3D sin gafas

30 de abril de 2026 - 9:23 AM

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Personas observan robot bailarín durante una demostración este miércoles, en Maplewood. (Sarah Yáñez-Richards)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Maplewood - Un robot que sabe perrear, monitores de 3D sin gafas o un marco de fotos con inteligencia artificial (IA) en el que las personas retratadas saludan cuando pasa alguien por delante, son algunas de las innovaciones tecnológicas que se presentaron este miércoles en el New Jersey Spring Tech Showcase, en Maplewood (Nueva Jersey).

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El evento celebrado hoy reunió más de cuarenta demostraciones tecnológicas interactivas y mostró los últimos avances de la industria, que van desde robótica hasta dispositivos de IA aplicados directamente a facilitar las tareas del hogar.

Una de las presentaciones más populares fue el robot bailarín de Wallbots New York, que perreó al son de música latina. Según explicó a EFE el fundador de la compañía, Johnny Rubinov, estos autómatas, fabricados en China y de los que son distribuidores exclusivos en Estados Unidos, se están abriendo paso en el sector comercial y de servicios, con lo que logran aumentar los ingresos de establecimientos como peluquerías y salones de belleza hasta en un 30%.

La empresa personaliza a sus robots para que sean capaces de dar la bienvenida, interactuar con los clientes y actuar como un atractivo visual que invita a los transeúntes a entrar en los locales.

Con un precio base que parte de los $50,000, más una tarifa mensual por soporte técnico y personalización, esta tecnología ya está siendo implementada de manera pionera en negocios de Nueva York, joyerías, un museo en California e incluso en un restaurante de la cadena Taco Bell, de acuerdo con Rubinov.

“Puedes hacer que saluden diciendo: ‘Bienvenido al restaurante, aquí está el menú’, y te guían hacia adentro. Es muy bueno para los museos, puede decir ‘ven por aquí, te mostraré esta exhibición y te contaré sobre ella’, y también es capaz de bailar y perrear”, explica Rubinov.

Por su parte, la tecnológica Zondision presentó ZIMO1, un innovador monitor interactivo de 27 pulgadas que ofrece una experiencia en tres dimensiones real sin necesidad de utilizar gafas.

El dispositivo, que inició su campaña de recaudación de fondos en la plataforma Kickstarter este 21 de abril, tiene un precio inicial de 999 dólares y se basa en la incorporación de tres cámaras y un sistema impulsado por inteligencia artificial (IA) de seguimiento ocular dual a 120Hz, el cual proyecta simultáneamente dos imágenes diferentes, una para cada ojo.

También se presentaron artefactos pensados para el uso diario, como el último cepillo de dientes de la marca TAO Clean -también conocida como The Art of Clean (el arte de limpiar)-, un dispositivo que destaca por incluir una base de acoplamiento diseñada para limpiar con luz ultravioleta, secar y recargar el cepillo automáticamente tras cada uso.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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