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Un muerto y seis heridos en tiroteo en un Chick-fil-A de Nueva Jersey

Las lesiones de los heridos no son mortales, de acuerdo a la fiscalía del condado

12 de abril de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Agencia de Investigaciones de Homicidios de la fiscalía de Union está investigando. (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo masivo en un restaurante Chick-fil-A en Union, Nueva Jersey, informaron autoridades.

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Los investigadores no creen que el ataque, ocurrido alrededor de las 9 p.m. del sábado, haya sido aleatorio, según un comunicado de prensa emitido el domingo por la fiscalía del Condado de Union. No se han realizado arrestos, pero la oficina indicó que “no existe una amenaza en curso para el público en general”.

Las lesiones de los heridos no son mortales, añadió.

Un conductor de una aplicación de viajes compartidos contó a la emisora WABC que escuchó más de siete disparos a corta distancia mientras se acercaba al restaurante.

La Agencia de Investigaciones de Homicidios de la fiscalía está investigando.

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