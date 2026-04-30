Cronología del caso contra D4vd por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años

Los Ángeles - El cantante de alt-pop D4vd ha sido acusado de abusar sexualmente, asesinar y mutilar el cuerpo de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyos restos descompuestos fueron encontrados en su Tesla aparentemente abandonado hace siete meses, dicen los fiscales del condado de Los Ángeles.

Las acusaciones de este inquietante caso se remontan a 2023, justo un año después de que el primer sencillo de la cantante entrara en la lista Billboard Hot 100. El joven de 21 años se ha declarado inocente y sus abogados han dicho que él no causó su muerte.

He aquí la cronología de la investigación, las acusaciones y la carrera de D4vd, cuyo nombre legal es David Burke.

2022: la música de Burke se hace viral

Burke, un creador de contenidos que empezó a crear su propia música para acompañar los montajes de videojuegos que publicaba en Internet, se hace viral en TikTok por su canción “Romantic Homicide”. La canción alcanza el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard, y Burke firma con Darkroom e Interscope Records.

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Noviembre de 2023: los fiscales dicen que empiezan los abusos.

Burke presuntamente comienza a abusar sexualmente de Rivas Hernández, que tenía 13 años, según la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles. Las autoridades la describieron como una menor que había huido de su casa, y los documentos judiciales dicen que vivía con Burke en Los Ángeles.

17 de febrero de 2024: los investigadores contactan por primera vez con Burke en relación a Rivas Hernández.

Los investigadores han señalado que Rivas Hernández fue dada por desaparecida de su casa en Lake Elsinore, una localidad situada a unos 130 kilómetros al sureste de Los Ángeles, varias veces antes de su muerte. Según la fiscalía, las autoridades del condado de Riverside se pusieron en contacto con Burke en relación con una de las desapariciones.

Él dijo a las autoridades que no sabía que era menor de edad y que había tenido contacto con ella por última vez unos días antes. Los agentes del sheriff de Los Ángeles revisaron la casa de Burke en busca de Rivas Hernández y también le informaron de que tenía 13 años.

Regresó a casa dos días después, dicen los fiscales, y sus padres le quitaron el teléfono. Alegan que Burke pagó 1,000 dólares a un compañero de escuela de Rivas Hernández para que le diera un teléfono y así poder mantenerse en contacto con ella.

5 de abril de 2024: Rivas Hernández es declarada desaparecida

La familia de Rivas Hernández denuncia la desaparición de la estudiante de séptimo grado de su casa en Lake Elsinore, por última vez.

Los fiscales alegan que en los meses siguientes pasó mucho tiempo con el cantante y viajó con él a Las Vegas, Londres y Texas para conocer a su familia.

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Noviembre de 2024: los dos rompen

Burke y Rivas Hernández “rompieron” pero siguieron manteniendo contacto, según los fiscales. Ella regresó a su casa en Lake Elsinore en algún momento.

11 de abril de 2025: Burke debuta en Coachella

Burke actúa en el festival de música Coachella y vuelve a hacerse viral, esta vez por caerse de bruces sobre el escenario durante un intento fallido de voltereta hacia atrás.

En una entrevista con The Associated Press durante el festival, Burke habló sobre el uso de los comentarios de los fans en las redes sociales para perfeccionar sus listas de canciones. “Yo soy mis fans y mis fans son yo. Y trabajamos en tándem el uno con el otro, y es una cosa poética tan hermosa la que tenemos”, dijo.

22 de abril de 2025: Rivas Hernández y Burke discuten en mensajes de texto.

“Los mensajes revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado le hizo creer que tenían un futuro juntos”, señalan los fiscales en un documento en el que esbozan las pruebas del caso.

23 de abril de 2025: Rivas Hernández da señalaes de vida por última vez

Los fiscales creen que Burke apuñaló a Rivas Hernández hasta la muerte “el 23 de abril o alrededor de esa fecha”, el día en que, según ellos, se supo de ella por última vez. Los fiscales dicen que Burke mató a Rivas Hernández porque ella amenazaba con sacar a la luz su relación inapropiada y suponía una amenaza para su carrera.

Burke envió un coche compartido para recoger a Rivas Hernández en su casa de Lake Elsinore y dejarla en su casa de Hollywood Hills sobre las 10:10 p.m.

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Los fiscales alegan que Burke envió mensajes de texto a partir de las 10:30 p.m. preguntando a Rivas Hernández dónde estaba para ocultar que la había matado.

A las 11:30 p.m., volvió a enviar un mensaje de texto al móvil de Rivas Hernández preguntando dónde estaba y se alejó de su casa en coche hasta una zona remota del condado de Santa Bárbara.

24 de abril de 2025: Burke encargó una pala por internet

Los fiscales dicen que Burke utilizó la aplicación de entrega Postmates para que le entregaran una pala en su casa.

25 de abril de 2025: Burke publica su álbum debut, “Withered"

Burke publica su primer álbum, “Withered”. En publicaciones en redes sociales y entrevistas en medios de comunicación, describe el uso de un motivo recurrente en su música y vídeos: un personaje alter ego al que llama “IT4MI”, por “itami”, palabra japonesa que significa dolor.

“Es básicamente como la versión malvada de mí”, dijo Burke en una entrevista en YouTube con el podcast “Tape Notes” publicada en mayo de 2025. Los vídeos de Burke muestran a veces al personaje con los ojos vendados y una camisa que aparece cubierta de sangre.

1 de mayo de 2025: se encargan más herramientas

Burke encargó la entrega de dos motosierras en su domicilio, según la fiscalía. Las encargó utilizando un nombre falso.

5 de mayo de 2025: las autoridades dicen que los restos de Rivas Hernández están mutilados

Uno de los cargos contra Burke es “mutilación ilegal de restos humanos”. La fiscalía afirma que los brazos y las piernas de Rivas Hernández fueron separados de su cuerpo alrededor del 5 de mayo.

En una presentación posterior, los fiscales alegan que Burke descuartizó a Rivas Hernández en una piscina inflable en su garaje. Más tarde se encontraron en la zona pruebas de ADN que coincidían con las de ella.

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Burke regresó a la remota zona del condado de Santa Bárbara dos veces más, y el pasaporte de Rivas Hernández fue encontrado en la zona en enero de 2026, según un escrito de la fiscalía.

También alegan que Burke guardó el cadáver de la niña en el maletero delantero de su Tesla. “Mintió a sus amigos, socios y otras personas que se dieron cuenta del fuerte olor a podrido que había en su casa y en su vehículo”, afirman los fiscales en un escrito.

A finales de julio, antes de embarcarse en una gira, Burke aparcó el coche a la vuelta de la esquina de su casa.

5 de agosto de 2025: Burke inicia su gira

La gira del álbum “Withered” de Burke comienza con un concierto en Del Mar, California. También lanzó un himno oficial de Fortnite, “Locked & Loaded”, el 3 de septiembre. La colaboración con el creador de videojuegos Epic Games se hizo eco de sus inicios en el mundo de la música, cuando creaba y publicaba montajes de Fortnite en línea.

8 de septiembre de 2025: se descubre el cadáver de Celeste Rivas Hernández

Un día después de que hubiera cumplido 15 años, los restos en mal estado de Rivas Hernández son descubiertos en bolsas para cadáveres dentro del maletero de un Tesla registrado a nombre de Burke, dicen los fiscales.

El Tesla Model Y 2023 había sido remolcado desde un barrio de lujo de Hollywood Hills, donde había estado aparentemente abandonado. La policía que registró el vehículo encontró una bolsa para cadáveres cubierta de bichos con la cabeza y el torso de Rivas Hernández en su interior.

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Una segunda bolsa que contenía sus brazos y piernas se encontró debajo de la primera, según documentos judiciales.

17 de septiembre de 2025: registro de la casa de Burke

Las autoridades registraron la casa de Burke y encontraron pruebas de sangre que coincidían con el ADN de Rivas Hernández. También encontraron la piscina hinchable que dicen que se utilizó para desmembrarla, con varias marcas de corte en ella, según una presentación judicial.

19 de septiembre de 2025: se cancelan las fechas restantes de la gira de Burke

Las fechas restantes de la gira de Burke, que estaba previsto que concluyera el 4 de noviembre en Varsovia, Polonia, se cancelan. AP ha confirmado que su discográfica, Interscope Records, también le ha dado de baja en algún momento de 2025.

6 de octubre de 2025: se celebra un funeral por Rivas Hernández.

Múltiples medios de comunicación informaron de que la familia de Rivas Hernández celebró un funeral por ella en el Cementerio y Funeraria Reina del Cielo en Rowland Heights, California.

24 de noviembre de 2025: la policía bloquea la publicación del informe del forense

En una medida inusual, la policía bloquea la publicación del informe del forense sobre la muerte de Rivas Hernández. La oficina del médico forense informó en un comunicado de que había recibido una “orden judicial, iniciada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), para poner una retención de seguridad” en el caso.

La orden decía que no se podían publicar registros ni detalles, incluidas la causa y la forma de la muerte, hasta nuevo aviso.

Febrero de 2026: Burke es investigado por un gran jurado secreto

La investigación del gran jurado sobre el caso se mantuvo en secreto, como es habitual en los procedimientos ante un gran jurado. Pero algunos documentos se hicieron públicos gracias a un recurso contra las citaciones de la madre, el padre y el hermano de Burke que se presentó en Texas.

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Los documentos judiciales indicaban que la Tesla estaba registrada a nombre de Burke en la dirección de los familiares citados, y que el “objetivo puede estar implicado en la comisión de los siguientes delitos contra las leyes del Estado de California, a saber: Un cargo de asesinato”.

16 de abril de 2026: Burke es arrestado

Burke es detenido como sospechoso de asesinato en relación con la muerte de Rivas Hernández y permanece en prisión sin fianza.

El Departamento de Policía de Los Ángeles anuncia la detención en las redes sociales, publicando fotos de varios agentes con equipo táctico y armas en la mano acercándose a una vivienda.

20 de abril de 2025: Burke es acusado de asesinato

Burke está acusado formalmente de asesinato, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver. Los documentos de acusación también alegan varios factores relacionados con los delitos que podrían conducir a una sentencia más dura si Burke es declarado culpable. Esas circunstancias incluyen alegaciones de que Burke estaba “al acecho” de Rivas Hernández, que entró en su casa y nunca volvió a ser vista; que ella era testigo de una investigación sobre los actos lascivos y lascivos cometidos contra ella; y que Burke supuestamente la mató para obtener un beneficio económico.

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