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Fiscales: D4vd apuñaló hasta la muerte a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, para silenciarla

La adolescente amenazó con revelar la relación inapropiada que mantenían debido a la mayoría de edad del cantante

30 de abril de 2026 - 9:44 PM

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La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles compartió lo que, según indicó, demostrarían las pruebas en un documento presentado el miércoles en el que expuso su plan para una próxima audiencia preliminar de presentación de pruebas en el caso. (Damian Dovarganes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Fiscales dijeron el miércoles que el cantante D4vd mató a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, al apuñalarla múltiples veces.

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La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles compartió lo que, según indicó, demostrarían las pruebas en un documento presentado el miércoles en el que expuso su plan para una próxima audiencia preliminar de presentación de pruebas en el caso.

El documento señala que D4vd, cuyo nombre verdadero es David Burke, conoció a Rivas Hernandez cuando ella tenía 11 años, inició una relación sexual con ella cuando ella tenía 13 y él 18, y la mató cuando ella amenazó con revelar su relación inapropiada.

“Al saber que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla múltiples veces y se quedó allí mientras ella se desangraba”.

Los fiscales no habían descrito previamente cómo creían que Rivas Hernandez fue asesinada ni habían dado detalles sobre su relación. Un informe de autopsia indicó que fue asesinada por heridas penetrantes.

Burke se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado y de otros cargos. Sus abogados afirman que es inocente y que no causó la muerte de Rivas Hernandez.

Los abogados defensores pidieron a la jueza del Tribunal Superior Charlaine F. Olmedo, en una audiencia el miércoles, que el documento no fuera divulgado, pero ella se negó. No hicieron comentarios fuera del tribunal.

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