Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Caso D4vd: encuentran material de abuso infantil en el teléfono del rapero

El rapero está acusado formalmente por el brutal asesinato de Celeste Rivas, una joven de 14 años

24 de abril de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
David Anthony Burke, conocido como D4vd. (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Fiscales de Los Ángeles informaron que en el teléfono del rapero D4vd, acusado formalmente por el asesinato de la joven de 14 años Celeste Rivas Hernández, se encontró una “cantidad significativa de pornografía infantil”.

De acuerdo con portales como TMZ, el hallazgo forma parte de la investigación por el caso, que incluyó la revisión del teléfono y la cuenta de iCloud del cantante de 21 años. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el contenido ni precisaron si el material estaba relacionado con la víctima.

El equipo legal del artista, encabezado por la abogada Blair Berk, señaló ante el juez que la fiscalía aún no ha entregado la totalidad de la evidencia. En respuesta, la fiscal del condado de Los Ángeles, Beth Silverman, explicó que se llevaron a cabo tres procesos ante gran jurado y que las transcripciones estarán disponibles más adelante debido al volumen de información y la naturaleza del material.

Los fiscales indicaron que estarán listos para la audiencia preliminar programada para la próxima semana y que buscan llevar el caso a juicio en un plazo de 60 días.

¿De qué está acusado D4vd?

La muerte de Celeste Rivas Hernández fue clasificada como un homicidio. (EFE/EPA/TED SOQUI)
La muerte de Celeste Rivas Hernández fue clasificada como un homicidio. (EFE/EPA/TED SOQUI) (TED SOQUI)

D4vd fue arrestado por la policía de Los Ángeles la semana pasada y acusado formalmente el lunes de asesinato en primer grado. También enfrenta cargos por abuso sexual continuo contra una menor de 14 años y por la mutilación de un cadáver.

Según la fiscalía, el rapero habría asesinado a la adolescente con un objeto punzocortante. El médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fueron múltiples heridas.

Las autoridades sostienen además que Burke, nombre real del artista, mantenía una relación con la menor cuando ella tenía 13 años. De acuerdo con esta versión, tras ser amenazado con ser denunciado, la citó en su domicilio en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025, donde presuntamente ocurrió el crimen.

Posteriormente, habría ocultado los restos en la cajuela de un vehículo registrado a su nombre durante varios meses, hasta que fueron localizados en septiembre.

David Anthony Burke se ha declarado no culpable y su defensa sostiene que las pruebas demostrarán que “no fue la causa de su muerte”. Además, el cantante ejerció su derecho a que un juez determine, en un plazo de 10 días, si existe evidencia suficiente para llevar el caso a juicio.

Tags
Asesinatos
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 24 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: