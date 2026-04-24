Fonseca lanza su nuevo disco: “Me veo reflejado en cada canción”

El reconocido cantautor colombiano Fonseca honra el valor del tiempo y de estar presente en palabra y verbo en su nueva producción musical, un proyecto que describe como el más personal de su carrera.

Cuando habla del tiempo, el artista explicó, en entrevista desde Miami, que el título del nuevo disco “Antes que el tiempo se vaya”, lanzado hoy, 24 de abril, precisamente surgió de la reflexión sobre el transcurso de los momentos y la importancia de vivir el presente.

“Creo que uno con los años, va aprendiendo a darle valor a las cosas más importantes. Obviamente, el tiempo es algo que siempre lo tenemos ahí presente, pero es una manera de honrarlo, de darle valor y de estar conscientes de su importancia. De vivir sin prisa y de aprovechar el tiempo, de estar presente”, expresó, al destacar que la frase lo marcó desde el momento en que nació una de las canciones que también lleva ese nombre, por eso bautizó el disco “Antes que el tiempo se vaya”.

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Al repasar la pertinencia del tiempo y cómo transcurre en su vida la memoria lo lleva de inmediato a pensar en sus hijos y en su amada patria Colombia.

“Tengo una hija que ya tiene 15 años, un hijo de 11 y otro de 7… y digo como que a qué horas ha pasado tanto tiempo. Voy constantemente a Colombia y veo el pasar del tiempo en mí, en los amigos, en la familia y aunque me alegra mucho, porque si miro hacia atrás solamente puedo sentir gratitud, melancolía e ilusión, también hay muchos recuerdos, ganas de seguir adelante y de seguir construyendo memorias”, indicó el cantautor.

El álbum, compuesto por 12 temas, refleja completamente su realidad actual y la etapa que vive.

Portada del disco "Antes que el tiempo se vaya". (Suministrada)

“Este álbum es 100% mío. Me veo reflejado en cada canción. Me representa en cada palabra, en cada nota”, aseguró sin dudar que los temas están escritos desde el corazón y las vivencias.

“Antes que el tiempo se vaya” es el onceavo álbum de su carrera y musicalmente, el disco mantiene su esencia, pero explora nuevos matices. Eso sí es un proyecto que mantienen el sello auténtico de Fonseca en la música latina.

“Es un álbum con mucha alegría, pero también con muchas reflexiones”, añadió.

A lo largo de su carrera, ha construido un sello único que fusiona lo tropical con lo pop y lo folclórico, con una identidad sonora que trasciende tendencias y conecta de manera genuina con distintas generaciones. Al escuchar cualquiera de los 12 temas, se destaca la fórmula del cantante colombiano.

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El álbum incluye temas que lo conectan con sus inicios, como “Loco enamorado” y “Parte por parte”, así como incursiones en sonidos tropicales como el merengue, la salsa y la cumbia.

De igual forma, cuenta con dos salsas y una de ellas grabada junto al maestro Rubén Blades en el tema “Nunca me fui”.

Además, destaca colaboraciones con otros grandes artistas como Juanes, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma, consolidando un proyecto diverso y profundamente colaborativo.

Todas estas colaboraciones se dieron de forma orgánica durante el proceso creativo. “Es la música la que te va poniendo esas personas en el camino”, aseguró sobre la selección de artistas en sus colaboraciones.

Tras el lanzamiento, el intérprete iniciará una gira internacional que arrancará el 24 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.