Ivy Queen al recibir el premio Pionera: “Mujeres, ser subestimadas es el inicio de todo”

Antes de que el reguetón se convirtiera en un fenómeno global, una sola voz femenina se alzaba con autoridad entre “The Noise”. Martha Ivelisse Pesante, conocida mundialmente como Ivy Queen, “La Diva” y “La Caballota”, no solo sobrevivió en una industria masculina, sino que construyó el trono sobre el cual hoy se sientan las nuevas estrellas del género.

Con una voz profunda y líricas que exigían respeto, la boricua transformó el perreo en una plataforma de reivindicación. Desde su himno “Yo quiero bailar”, dejó claro que el cuerpo de la mujer no es un objeto, consolidándose como la voz del empoderamiento femenino en la música urbana.

Nacida en Añasco, Puerto Rico, la historia de Ivy Queen es la de una mujer que pasó de limpiar casas a reinar en los escenarios internacionales. Su determinación para irrumpir en el rap de los años 90 sin más herramientas que su talento y su “cuero duro” la convirtió en la madre de todo un movimiento musical.

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Esta noche la puertorriqueña fue homenajeada con el prestigioso premio Pionera en la edición 2026 de Billboard Mujeres Latinas en la Música. La ceremonia, transmitida por Telemundo, reconoció su legado fundamental como la figura que abrió las puertas a las mujeres en el género urbano.

El galardón fue entregado por el exponente colombiano Feid. En su discurso, el intérprete dedicó unas emotivas palabras a su colega.

“Con ese carácter y su ‘flow’, Ivy se convirtió en la reina indiscutible del reguetón y gracias a ella, hoy las mujeres son tan duras en este género. Fue pionera para cantar el poder femenino cuando nadie lo hacía y con ese tono de voz tan chimba que es un sello artístico, creó clásicos que aún se gritan en cualquier rumba, que yo no he perreado, obviamente”, dijo.

Feid agregó: “Por ahí dicen que fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos y ella fue la única mujer entre los 12 discípulos, la que nos enseñó quién es la que manda y le gritó al mundo ‘quítate tú que llegó la caballota, la mami que tiene el tumbao’”.

La homenajeada se mostró emocionada con el premio. Antes de pronunciar su discurso le dio las gracias a Dios, a Billboard y a Telemundo y a todas las personas que la alojan en su corazón.

“Para mí es un orgullo el poder recorrer el mundo con un repertorio que avala mi carácter, mi ‘flow’, mi esencia, y sobre todo por poder llevarle un plato de comida a mi hija, que está viéndome”, mencionó.

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La boricua también aseguró a las mujeres que “ser subestimadas es el inicio de todo”. Finalmente, dedicó el premio a su hija Naiovy.