Ivy Queen y Young Miko serán homenajeadas por Telemundo y Billboard

La música latina se prepara para una noche inolvidable, donde el talento y la determinación de las mujeres serán el centro de atención. Telemundo y Billboard han confirmado que las estrellas puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko formarán parte del exclusivo grupo de homenajeadas en la cuarta edición del especial “Billboard Mujeres Latinas en la Música”.

Este evento, que se transmitirá en vivo el próximo jueves, 23 de abril de 2026, a las 9:00 p.m. exclusivamente por Telemundo y en “streaming” a través de Peacock, busca aplaudir la creatividad y el impacto de aquellas artistas que han transformado la industria musical con su propio sello.

Ivy Queen (Suministrada)

En el caso de la legendaria intérprete Ivy Queen, subirá al escenario para recibir el premio “Pionera”. Este reconocimiento es un tributo a su valentía, ya que hace más de tres décadas decidió incursionar en el reguetón, un género que en aquel entonces no estaba diseñado para las mujeres. Con una fuerza lírica envidiable y una identidad inigualable, la “Caballota” logró posicionar álbumes como “Sentimiento” y “Drama Queen” en lo más alto de las listas de popularidad. Su trayectoria y constante evolución han contribuido a redefinir el lugar de la mujer en la música urbana latina y han abierto camino para las artistas que hoy lideran el movimiento.

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Por otro, lado se homenajeará a la cantante urbana Young Miko, quien será distinguida como la “Artista imparable”. Desde su debut en el año 2021, esta joven estrella ha redefinido el futuro de la música urbana con una autenticidad que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo. Con éxitos globales como “Classy 101” y colaboraciones de alto nivel junto a figuras como Bad Bunny, Miko ha demostrado una capacidad asombrosa para dominar las listas de éxitos. Su álbum debut “att.” se posicionó dentro del Top 10 de Top Latin Albums, mientras que su segundo proyecto “Do Not Disturb” también tuvo una fuerte entrada, reafirmando su rápido ascenso y éxito comercial. Más recientemente, anunció el “Late Checkout Tour”, su gira global más ambiciosa hasta la fecha.

Young Miko (Suministrada)