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Ivy Queen y Young Miko serán homenajeadas por Telemundo y Billboard

Ambas puertorriqueñas formarán parte del especial de televisión “Billboard Mujeres Latinas en la Música”, que se transmitirá el 23 de abril de 2026

7 de abril de 2026 - 3:29 PM

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Este año las artistas Ivy Queen y Young Miko serán homenajeadas en el especial "Billboard Mujeres Latinas en la Música".
Este año las artistas Ivy Queen y Young Miko serán homenajeadas en el especial "Billboard Mujeres Latinas en la Música". (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La música latina se prepara para una noche inolvidable, donde el talento y la determinación de las mujeres serán el centro de atención. Telemundo y Billboard han confirmado que las estrellas puertorriqueñas Ivy Queen y Young Miko formarán parte del exclusivo grupo de homenajeadas en la cuarta edición del especial “Billboard Mujeres Latinas en la Música”.

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Este evento, que se transmitirá en vivo el próximo jueves, 23 de abril de 2026, a las 9:00 p.m. exclusivamente por Telemundo y en “streaming” a través de Peacock, busca aplaudir la creatividad y el impacto de aquellas artistas que han transformado la industria musical con su propio sello.

Ivy Queen
Ivy Queen (Suministrada)

En el caso de la legendaria intérprete Ivy Queen, subirá al escenario para recibir el premio “Pionera”. Este reconocimiento es un tributo a su valentía, ya que hace más de tres décadas decidió incursionar en el reguetón, un género que en aquel entonces no estaba diseñado para las mujeres. Con una fuerza lírica envidiable y una identidad inigualable, la “Caballota” logró posicionar álbumes como “Sentimiento” y “Drama Queen” en lo más alto de las listas de popularidad. Su trayectoria y constante evolución han contribuido a redefinir el lugar de la mujer en la música urbana latina y han abierto camino para las artistas que hoy lideran el movimiento.

Por otro, lado se homenajeará a la cantante urbana Young Miko, quien será distinguida como la “Artista imparable”. Desde su debut en el año 2021, esta joven estrella ha redefinido el futuro de la música urbana con una autenticidad que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo. Con éxitos globales como “Classy 101” y colaboraciones de alto nivel junto a figuras como Bad Bunny, Miko ha demostrado una capacidad asombrosa para dominar las listas de éxitos. Su álbum debut “att.” se posicionó dentro del Top 10 de Top Latin Albums, mientras que su segundo proyecto “Do Not Disturb” también tuvo una fuerte entrada, reafirmando su rápido ascenso y éxito comercial. Más recientemente, anunció el “Late Checkout Tour”, su gira global más ambiciosa hasta la fecha.

Young Miko
Young Miko (Suministrada)

Este par de estrellas se une a un grupo de mujeres ejemplares que también serán celebradas durante la gala. Entre ellas destacan Becky G, quien recibirá el premio “Impacto global”; Joy, con el reconocimiento “Espíritu de cambio”; y la inolvidable Julieta Venegas, quien será honrada con el premio “Trayectoria artística”.

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Ivy QueenYoung MikoMúsica urbanaBillboardTelemundo
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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