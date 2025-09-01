Opinión
1 de septiembre de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ivy Queen confiesa grabó tema con Karol G, Natti Natasha y Farina pero alguien le “paró” el proyecto

La artista puertorriqueña explicó las razones para no darse el junte entre mujeres de música urbana

1 de septiembre de 2025 - 8:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ivy Queen (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La artista puertorriqueña Ivy Queen reveló que grabó una canción con Karol G, Natti Natasha, Farina, Cazzu y otras mujeres de la música urbana, sin embargo, nunca pudo salir al aire porque una persona de las que estaban incluidas se encargó de parar el proyecto.

“Yo hice una canción con mujeres cuando las mujeres no estaban en ese formato (de pedir porcentaje) y las junté todas y a mí me brincaron el concepto, me pararon el proyecto, los release no me los firmaron porque una batata de las que estaban incluidas se encargó de fermentar el odio y de decir que no le firmen el release a Ivy”, dijo “La Caballota”.

Ivy Queen, una de las pioneras del reguetón, mencionó los nombres de las mujeres que estaban en el junte musical: Karol G, Natti Natasha, Farina, “me faltaba entrar a Cazzu porque tenía un junte. Yo escribí una canción muy bonita, comercial… era un reguetón comercial”.

En una entrevista con Maiky Backstage, la artista explicó que puso a Karol y a Natti en los coros y en los “chanteos” a Farina.

La intérprete de “La vida es así” explicó que tenía pensado hacer algo muy bonito tipo documental, pero no se pudo. También dijo que, a raíz de eso, hoy en día con muchas de las que participaron en el tema, no tiene relación “porque se perdió la ética”.

Aunque la cantante no dijo nombre, se recuerda que hace tres años, Ivy confrontó al productor y pareja de Natti Natasha, Raphy Pina cuando mostró interés en unir a las mujeres del género urbano.

“Está chévere la tiradera y toda esa promo que en su momento nos funcionó. Ahora, poderoso sería este 2022 juntar a estas cuatro reinas, ¿sí o no? Así que, productores manden sus ideas, a ver si este logro se cumple. Natti Natasha, Karol G, Becky G, y Rosalía, ¡mujeres al poder! También se puede combinar o en dúo, Ivy Queen, Kimberly Loaiza, María Becerra, Nicki Nicole, Cazzu, Anitta, Nathy Peluso, Farina, ¿quién más?”. Concluyendo, sostuvo: “Vamos a ver si se puede, ¡Nosotros estamos en la de sumar. Mañana comienza el estudio camp”, publicó Pina en su cuenta de Instagram en enero de 2022.

A esto respondió Ivy Queen diciendo: “Qué bueno que estás en esa mentalidad, la misma que tuve hace tres años, y aún cargo la grabación. Entonces aprovecho que estás en esa mentalidad para pedirte el release de tu artista para poder sacar mi canción. ¡Y, solamente, me faltaría una más por firmar el release! Qué bueno que quieras apoyar la unión que llevo yo abogando por mucho tiempo. Compartir, no competir”.

Por su parte, el productor boricua sostuvo que “La caballota” no podía señalarlo por no hacer algo que ella mandó cuando él aún no trabajaba con Natti Natasha.

La cantante Lisa M debutó comercialmente en la década de 1990, luego de ser bailarina de Vico C. Lisa M fue la primera en romper estereotipos al convertirse en rapera a finales de 1989, aunque su rostro comenzó a reconocerse en el 1990. En la actualidad es DJ. Chesca es otra de las nuevas cantantes urbanas con presencia en la escena musical. Ha logrado realizar colaboraciones musicales con otros reguetoneros, la más reciente fue con Dalex.
1 / 14 | Estas son las mujeres boricuas que nos han representado en el género urbano a través del tiempo . La cantante Lisa M debutó comercialmente en la década de 1990, luego de ser bailarina de Vico C. - David Villafañe Ramos

Tags
Ivy QueenNatti NatashaKarol GMúsicaReguetónRaphy Pina
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
