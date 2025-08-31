Opinión
31 de agosto de 2025
84°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Karol G cantará en el Vaticano en evento por la paz mundial

El concierto forma parte del “Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana”

31 de agosto de 2025 - 5:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karol G. (Bruna Prado)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El próximo 13 de septiembre, dentro de la clausura de la tercera edición del “Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana” en el Vaticano se presentará la cantante colombiana Karol G como parte del espectáculo Grace from the World.

Este encuentro busca promover la hermandad y la paz mundial. En total, tendrá una duración de dos días, iniciando el 12 de septiembre.

El concierto es una iniciativa dirigida por el artista estadounidense Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quien confirmó la participación de Karol G a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Para tener más contexto sobre la actividad, sus más de tres millones de seguidores pudieron leer este texto: “Será un evento cultural y espiritual emblemático: dos días intensos de diálogo y reflexión culminarán en una experiencia en vivo única que unirá música, narración y fraternidad”.

Además de Karol G, el cartel de artistas incluye a John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

Los músicos estarán acompañados en el escenario por un coro de 250 voces, junto con un espectáculo de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina.

La propia Karol G confirmó la noticia mediante una historia en su cuenta de Instagram y compartió los datos del evento.

El concierto será gratuito y abierto al público. Quienes no puedan asistir al Vaticano podrán seguirlo en vivo gracias a la transmisión internacional en Disney+, Hulu y ABC News.

Karol GVaticanoPaz
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

