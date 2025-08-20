Opinión
20 de agosto de 2025
87°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El papa León XIV invita a una jornada de oración y ayuno el 22 de agosto para pedir la paz

Hizo el llamado en la audiencia general de este miércoles

20 de agosto de 2025 - 8:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV saluda a los fieles durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. (ANGELO CARCONI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV invitó a los fieles a una jornada de oración y ayuno para pedir la paz el 22 de agosto, en ocasión de la festividad de Santa María Reina, durante un llamamiento en la audiencia general de este miércoles que celebró en el aula Pablo VI ante varios miles de personas.

RELACIONADAS

“Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración”, dijo el pontífice estadounidense.

Y agregó: “Para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso”.

“María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz”, concluyó.

Durante la audiencia, también en los saludos a los peregrinos polacos, instó a que en las intenciones de oración se rece “por el don de la paz, desarmada y desarmante en todo el mundo y en especial en Ucrania u Oriente Medio”.

La bandera de Puerto Rico brilló este miércoles en la audiencia general del papa León XIV en el Vaticano.Feligreses de distintas partes del mundo llegaron hasta la sede de la Iglesia Católica como parte del Jubileo digital. Entre estos, se destacó un grupo de puertorriqueños que alzaron la monoestrellada. La monoestrellada también posó junto al fallecido Juan Pablo II cuando recibió a un grupo de boricuas en el Vaticano.
1 / 8 | ¡Qué bonita bandera! Brilla la monoestrellada en audiencia del papa León XIV. La bandera de Puerto Rico brilló este miércoles en la audiencia general del papa León XIV en el Vaticano. - ALBERTO PIZZOLI

También aseguró que “sin el perdón no habrá nunca paz”, en otro saludo a los fieles de lengua portuguesa.

Tags
Breaking NewsEl VaticanoPapa León XIV
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
