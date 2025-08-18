Opinión
18 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los invitó a almorzar en su villa: papa León XIV celebra misa para personas sin hogar

El pontífice compartió lasaña y ternera asada con refugiados y voluntarios de la Iglesia en Castel Gandolfo

18 de agosto de 2025 - 9:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Papa León XIV comparte comida con refugiados en Italia. (Remo Casilli)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Castel Gandolfo — El papa León XIV pasó el último domingo de sus vacaciones de verano con varias docenas de refugiados, personas sin hogar y en pobreza, y los voluntarios de la Iglesia que los ayudan, celebrando una misa especial para ellos e invitándolos a la finca del Vaticano junto al lago para un almuerzo de lasaña y ternera asada.

Al darles la bienvenida para el almuerzo, el pontífice expresó que estaba feliz de “compartir el pan” con ellos “en un lugar tan hermoso que nos recuerda la belleza de la naturaleza, de la creación, pero también nos hace pensar que la criatura más hermosa es la creada a semejanza, a imagen de Dios, que somos todos nosotros”.

Entre los invitados estaban unas 110 personas atendidas por la oficina local de Cáritas —la organización de beneficencia de la Iglesia—, y los voluntarios que gestionan los refugios, clínicas y oficinas de servicios sociales de la diócesis. Muchos habían asistido a la misa con él en el cercano santuario de Santa María de Albano.

La bandera de Puerto Rico brilló este miércoles en la audiencia general del papa León XIV en el Vaticano.Feligreses de distintas partes del mundo llegaron hasta la sede de la Iglesia Católica como parte del Jubileo digital. Entre estos, se destacó un grupo de puertorriqueños que alzaron la monoestrellada. La monoestrellada también posó junto al fallecido Juan Pablo II cuando recibió a un grupo de boricuas en el Vaticano.
1 / 8 | ¡Qué bonita bandera! Brilla la monoestrellada en audiencia del papa León XIV. La bandera de Puerto Rico brilló este miércoles en la audiencia general del papa León XIV en el Vaticano. - ALBERTO PIZZOLI

En su homilía, León elogió el “fuego de la caridad” que los había reunido.

“Y les animo a no distinguir entre quienes dan apoyo y quienes lo reciben, entre quienes parecen dar y quienes parecen recibir, entre quienes parecen ser pobres y quienes sienten que tienen algo que ofrecer en términos de tiempo, habilidades y ayuda”, manifestó.

En la Iglesia, señaló, todo el mundo es pobre y valioso, y todos comparten la misma dignidad.

León XIV, bautizado con el nombre de Robert Prevost, pasó la mayor parte de su vida adulta trabajando con los pobres de Perú, primero como misionero agustino y luego como obispo. Antiguos feligreses y trabajadores eclesiásticos dicen que reforzó enormemente el trabajo de la oficina local de Cáritas, abriendo comedores y refugios para migrantes, y reuniendo fondos para construir plantas de oxígeno durante la pandemia de COVID-19.

El almuerzo se llevó a cabo en el Borgo Laudato Si’, el centro educativo ambiental del Vaticano en los jardines de la villa papal en Castel Gandolfo. El centro lleva el nombre de la histórica encíclica ambiental Laudato Si (palabras en latín que significan “Alabado seas”) del papa Francisco, publicada en 2015.

Proveedores locales ofrecieron un menú de lasaña, berenjena a la parmesana y ternera asada. Para el postre, el menú incluía ensalada de frutas y dulces nombrados en honor al papa, “Dolce Leone”.

Entre los invitados en la mesa de León XIV estaba Rosabal León, una refugiada peruana que ha estado en Italia unos meses, junto con su esposo y dos hijos. Otra que estuvo en su mesa fue Gabriella Oliveiro, una mujer de 85 años que vive sola en Roma, según los organizadores.

Se prevé que León XIV concluya sus vacaciones el martes y regrese al Vaticano, pero hay indicios de que planea usar el retiro de Castel Gandolfo en forma regular para salir de Roma. Con ello retomará la tradición que el papa Francisco hizo a un lado, ya que en sus vacaciones prefería quedarse en la Santa Sede.

El hermano mayor de León XIV, John Prevost, dijo a la filial de NBC en Chicago que el pontífice sí se relajó en su descanso, y que de hecho tenía esperanzas de leer un libro durante sus vacaciones —al papa le gustan las novelas de suspenso sobre casos judiciales—, pero no había encontrado el tiempo para hacerlo. Sin embargo, sí usó la cancha de tenis y la piscina de la finca, comentó.

Prevost, quien habla diariamente con el pontífice para comparar notas sobre el acertijo diario Wordle del New York Times, dijo que tenía entendido que lo que León XIV más extrañaba hacer ahora que es papa es conducir.

“Conducir para él es totalmente relajante”, expresó Prevost, y añadió que, cuando estaban juntos, su hermano menor siempre insistía en conducir él mismo. “Desde luego, porque de lo contrario entonces criticaría mi forma de conducir”, agregó riendo.

En la entrevista, Prevost dio a conocer cuál es la pizza favorita del papa —salami— y su dulce favorito: Peeps.

Papa León XIV
