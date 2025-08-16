100 días del papa León XIV: se perfila un papado tranquilo que evita polémicas

VATICANO — Cuando el Papa León XIV sorprendió a decenas de miles de jóvenes en una reciente celebración del Año Santo con una improvisada cabalgata en papamóvil alrededor de la Plaza de San Pedro, casi parecía como si algo de la espontaneidad informal que caracterizó el papado de 12 años del Papa Francisco hubiera regresado al Vaticano.

Pero el mensaje que León entregó esa noche fue todo suyo: En perfecto inglés, español e italiano, León les dijo a los jóvenes que eran la ‘sal de la Tierra, la luz del mundo’. Los instó a difundir su esperanza, su fe en Cristo y sus gritos de paz dondequiera que vayan.

Mientras Robert Prevost cumple 100 días como Papa León este fin de semana, los contornos de su pontificado han comenzado a tomar relieve, principalmente donde muestra continuidad con Francisco y donde señala un cambio. Quizás la mayor conclusión es que después de 12 años a veces turbulentos bajo Francisco, una cierta calma y reserva han regresado al papado.

León parece ansioso sobre todo por evitar polémicas o hacer del papado algo sobre sí mismo, y en cambio quiere centrarse en Cristo y la paz.

Eso parece exactamente lo que muchos fieles católicos quieren, y puede responder a lo que la iglesia de hoy necesita.

‘Ha sido muy directo y franco... pero no está haciendo entrevistas de prensa espontáneas’, dijo Kevin Hughes, presidente de teología y estudios religiosos en la alma mater de León, la Universidad de Villanova. León tiene un estilo diferente al de Francisco, y eso ha traído alivio a muchos, dijo Hughes en una entrevista telefónica.

‘Incluso aquellos que realmente amaban al Papa Francisco siempre contenían un poco la respiración: No sabías qué iba a salir después o qué iba a hacer’, dijo Hughes.

Un esfuerzo por evitar polémicas

León ciertamente se ha esforzado en sus primeros 100 días para tratar de sanar las divisiones que se profundizaron durante el pontificado de Francisco, ofreciendo mensajes de unidad y evitando la controversia casi a cada paso. Incluso su tema principal — confrontar la promesa y el peligro que plantea la inteligencia artificial — es algo en lo que conservadores y progresistas están de acuerdo en que es importante. El énfasis de Francisco en el cuidado del medio ambiente y los migrantes a menudo alienaba a los conservadores.

Más cerca de casa, León ofreció a la burocracia de la Santa Sede un mensaje tranquilizador y conciliador después de que el estilo ocasionalmente autoritario de Francisco irritara a algunos en el Vaticano.

‘Los papas van y vienen, pero la Curia permanece’, dijo León a los funcionarios del Vaticano poco después de su elección el 8 de mayo.

La continuidad con Francisco sigue siendo innegable

León, sin embargo, ha cimentado el legado ambiental de Francisco al celebrar la primera misa de inspiración ecológica. Ha impulsado aún más ese legado al dar el visto bueno para que el Vaticano convierta un campo de 430 hectáreas al norte de Roma en una vasta granja solar que debería generar suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de la Ciudad del Vaticano y convertirla en el primer estado neutral en carbono del mundo.

Ha afinado las regulaciones de transparencia financiera que Francisco inició, ajustado algunos otros decretos para darles coherencia y lógica, y confirmó a Francisco al decidir declarar a uno de los santos más influyentes del siglo XIX, John Henry Newman, un ‘doctor’ de la iglesia.

Pero no ha concedido ninguna entrevista personal y reveladora ni ha hecho comentarios llamativos y espontáneos como lo hizo su predecesor. No ha hecho ningún nombramiento importante, incluso para ocupar su antiguo puesto, ni ha realizado grandes viajes.

Al conmemorar el 80 aniversario de los bombardeos atómicos de Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki la semana pasada, tuvo la oportunidad de igualar la novedosa declaración de Francisco de que la mera posesión de armas nucleares era ‘inmoral’. Pero no lo hizo.

En comparación con el presidente Donald Trump, el otro líder mundial estadounidense que asumió el cargo en 2025 con una ráfaga de decretos ejecutivos escritos con Sharpie, León se ha adaptado a su nuevo trabajo lenta, deliberada y silenciosamente, casi tratando de no llamar la atención sobre sí mismo.

A los 69 años, parece saber que tiene tiempo de su lado, y que después del revolucionario papado de Francisco, la iglesia podría necesitar un poco de respiro. Un funcionario del Vaticano que conoce a León dijo que espera que su papado tenga el efecto de una ‘lluvia calmante’ en la iglesia.

María Isabel Ibarcena Cuarite, una miembro peruana de un grupo carismático católico, dijo que fue precisamente el énfasis silencioso de León en las tradiciones de la iglesia, sus sacramentos y el amor a Cristo, lo que la atrajo a ella y a más de 1 millón de jóvenes a Roma para una semana especial del Jubileo este mes.

Ibarcena dijo que Francisco había confundido a jóvenes como ella con su acercamiento a los católicos LGBTQ+ y la aprobación de bendiciones para parejas del mismo sexo. Tales gestos iban más allá de lo que se suponía que debía hacer un papa y de lo que enseñaba la iglesia, pensó.

León, dijo, ha enfatizado que el matrimonio es un sacramento entre hombres y mujeres. ‘Francisco era ambiguo, pero él es firme’, dijo.

Un papa agustino

Desde su primera aparición en la logia de la Basílica de San Pedro, León ha insistido en que es ante todo un ‘hijo de San Agustín’. Fue una referencia al gigante teológico y devocional del siglo V del cristianismo primitivo, San Agustín de Hipona, quien inspiró la orden religiosa agustina del siglo XIII como una comunidad de frailes ‘mendicantes’.

Al igual que las otras grandes órdenes mendicantes de la iglesia primitiva — los franciscanos, dominicos y carmelitas — los agustinos se extendieron por toda la Europa cristiana a lo largo de los siglos. Hoy en día, la espiritualidad agustina está arraigada en una profunda vida interior de oración, viviendo en comunidad y viajando juntos en busca de la verdad en Dios.

En casi todos los discursos u homilías desde su elección el 8 de mayo, León ha citado a Agustín de una forma u otra.

‘Veo una especie de sabor agustino en la forma en que está presentando todas estas cosas’, dijo Hughes, el profesor de teología que es un erudito de Agustín.

León se unió a los agustinos después de graduarse de Villanova, dirigida por agustinos, en las afueras de Filadelfia, y fue elegido dos veces su prior general. Ha visitado la sede agustina en las afueras de San Pedro varias veces desde su elección, y algunos se preguntan si invitará a algunos hermanos a vivir con él en el Palacio Apostólico para recrear allí el espíritu de la vida comunitaria agustina.

Un papa misionero a imagen de Francisco

León también es en gran medida un producto del papado de Francisco. Francisco nombró a Prevost obispo de Chiclayo, Perú, en 2014 y luego lo trasladó para dirigir uno de los trabajos más importantes del Vaticano en 2023: la investigación de las nominaciones de obispos. En retrospectiva, parece que Francisco tenía en mente a Prevost como un posible sucesor.

Dado el discurso de campaña de Francisco antes del cónclave de 2013 que lo eligió papa, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio esencialmente describió a Prevost al identificar la misión de la iglesia hoy: Dijo que la iglesia estaba ‘llamada a salir de sí misma e ir a las periferias, no solo geográficas sino también existenciales’.

Prevost, que es de Chicago, pasó su vida adulta como misionero en Perú, y finalmente se convirtió en obispo de Chiclayo.

‘Él es la encarnación de la ‘unidad de la diferencia’, porque viene del centro, pero vive en las periferias’, dijo Emilce Cuda, secretaria de la Comisión Pontificia para América Latina.

Cuda dijo durante una conferencia reciente organizada por la Universidad de Georgetown que León encapsuló en ‘palabra y gesto’ el tipo de iglesia misionera que Francisco promovió.

Dicho esto, por todo lo que León le debe a Bergoglio, los dos no necesariamente se llevaban bien.

Prevost ha contado que en un momento dado, cuando era el superior agustino, el entonces arzobispo de Buenos Aires expresó interés en asignar a un sacerdote agustino a un trabajo específico en su arquidiócesis.

‘Y yo, como prior general, dije ‘Entiendo, Su Eminencia, pero tiene que hacer otra cosa’ y así que lo trasladé a otro lugar’, dijo **Prevost** a los feligreses en su estado natal de Illinois en 2024.

Prevost dijo que ‘ingenuamente’ pensó que Francisco no lo recordaría después de su elección en 2013, y que de todos modos ‘nunca me nombrará obispo’ debido al desacuerdo.