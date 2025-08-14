Karol G encabezará espectáculo de medio tiempo durante transmisión de la NFL en YouTube

¿Reunir a los aficionados al fútbol americano, a Brasil y a Karol G en una experiencia única? Esa es la fórmula perfecta.

La cantante ganadora del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión exclusiva de la NFL en YouTube el próximo mes, que se transmitirá en vivo desde el Corinthians Arena en São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre. Se trata del partido de la semana 1 de la NFL entre Los Angeles Chargers y los actuales campeones de la AFC, Kansas City Chiefs.

“Este año ha sido realmente gratificante, y la oportunidad de formar parte de un momento tan importante como la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube es perfecta”, compartió la cantante en una declaración escrita exclusiva. “Con mi último álbum, ‘Tropicoqueta’, me propuse representar las múltiples facetas de mi cultura latina, algo que me apasiona muchísimo en todo lo que hago. Me emociona llevar esa misma energía y orgullo a este escenario global y me honra seguir impulsando la cultura latina en una plataforma tan monumental”.

Es una combinación natural. Karol G es una superestrella mundial, el fútbol americano está ganando popularidad en todo el mundo y muchos de los fanáticos de la música más apasionados del mundo consideran a Brasil su hogar. Es una de las muchas razones por las que “Come to Brazil” se ha convertido en un meme infalible, un equivalente de tres palabras a la máxima expresión de la afición.

“Nuestro objetivo es destacar la emoción y la cultura americana de la NFL, pero hacerlo de forma reflexiva, respetando las culturas, prácticas y tradiciones locales”, dijo Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento global de juegos de la NFL.

Contratar a Karol G “no solo entusiasma a nuestros fanáticos y rinde homenaje a su cultura en Sudamérica, sino que tiene un impacto a escala global”, agregó. Esperamos que todos nuestros fans estén listos para una celebración histórica.

El partido se podrá ver en streaming de forma gratuita para los fans de todo el mundo, exclusivamente a través de YouTube y YouTube TV. Comienza a las 8:00 p.m. Una hora antes, habrá un pre-show.

“Para celebrar este momento, nos entusiasma que la superestrella mundial Karol G actúe durante nuestro espectáculo de medio tiempo”, declaró Angela Courtin, vicepresidenta de marketing deportivo y de entretenimiento de YouTube. “El partido y la actuación se transmitirán a nivel mundial de forma gratuita en YouTube, fusionando la afición por los deportes y la música en un momento cultural épico”.