23 de agosto de 2025
Ivy Queen brilla desde el balcón de la casita de Bad Bunny

La intérprete de música urbana estuvo presente en el concierto de Bad Bunny celebrado la noche del viernes

23 de agosto de 2025 - 9:03 AM

Ivy Queen estuvo presente en el concierto de Bad Bunny. (Captura)
San Juan, Puerto Rico - Un nuevo fin de semana más en la residencia “No me quiero ir de aquí”, de la megaestrella de la música urbana, Bad Bunny, dio comienzo con la presencia de una leyenda del género.

En lo que fue uno de los momentos más poderosos del espectáculo de la noche del viernes, 22 de agosto de 2025, la puertorriqueña Ivy Queen cantó desde el balcón de la casita localizada en la zona de arena del Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Entre los temas que “La Caballota” interpretó en la vigesimonovena función de la residencia estuvo “Quiero bailar” y “Quítate tú pa’ ponerme yo”.

Ivy Queen hizo una pausa dentro de su calendario para estar en Puerto Rico, toda vez que se encuentra actualmente en medio de la gira “The Killa Queen Tour”, que ya la ha llevado por ciudades como Quito, Valencia, Madrid, Los Ángeles, Chicago y Montreal.

Como invitado dentro de la casa también se pudo ver al intérprete de música urbana Kendo Kaponi. La casa en el Choliseo ha sido visitada por famosos locales e internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Damian Priest, Esteban Gutiérrez, Quevedo, Ricky Martin, Luis Guzmán, Tito Trinidad, José Juan Barea, Adriana Díaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Austin Butler. También han estado Karla Monroig, Marisé Álvarez, Eric Winter y Roselyn Sánchez - de la película boricua “Diario, Café y Mujer”- la modelo Maripily Rivera y la Miss Universe Zuleyka Rivera, entre muchos otros.

La función número 20 de esta serie de conciertos continuará esta noche en el Coliseo de Puerto Rico. La serie de conciertos se extiende hasta el 14 de septiembre.

