Feriados
17 de agosto de 2025
77°tormenta
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Plinia se goza el “party” de la casita de Bad Bunny en la residencia

El comediante Raymond Arrieta asistió por tercera ocasión a la residencia musical de la estrella urbana

17 de agosto de 2025 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Plinia - La cintura de avispa de esta comentarista proviene de su gusto por el baile intenso.
Plinia fue una de las invitadas a la casita de Bad Bunny.
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La invitación que le hizo Bad Bunny al presentador y comediante Raymond Arrieta para que estuviera en la casita rosada fue directa e incluyó el personaje de “Plinia Palerm".

“Meraa Raymond! Que se vayan a tenderle los panty a Plinia! El próximo video que sea gritándolo desde la casita! Te esperamos allí”, le expresó la estrella internacional en una publicación que hizo Arrieta en la segunda ocasión que asistió a la residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Y es que el comediante fue objeto de críticas cuando fue por primera vez a una de las funciones del artista. El presentador de “Raymod y sus amigos” entonó a viva voz uno de los coros del tema “El Apagón”, como parte del amplio repertorio del espectáculo y varios usuarios en las redes sociales lo criticaron.

El presentador asistió a un segundo concierto y volvió a grabarse en el momento de “El Apagón”, pero optó por no cantar la estrofa y afirmó: “Esta vez lo grité por dentro”, escribió con su característico humor.

Fue ante esa publicación que Bad Bunny invitó al filántropo,- que volverá a ponerse los tenis el próximo 27 de agosto para iniciar la camninta "Da Vida caminado con Raymond La Ñapa“- a la casita rosada y Arrieta asistió por tercera ocasión a la residencia que incluye 30 funciones.

En la función de anoche, 16 de agosto, el personaje de Plinia fue uno de los invitados especiales al “party” de marquesina más famoso de la histórica residencia. Plinia se disfrutó la estancia en la casita rosada en la función 17 en el Choliseo.

A la casita rosada han asistido decenas de invitados locales e inernacionales. Anoche, también estuvo la cantante Becky G y el luchador de la WWE, Damian Priest, este ha estado en dos ocasiones. En la función del viernes, entre los invitados de la casita estuvieron las actrices y actores de “Diario, Café y Mujer”, Karla Monroig, Marisé Álvarez, Eric Winter, Roselyn Sánchez y Angelique “Burbu” Burgos. La “Burbu” fue la encargada del grito: “Acho PR es otra cosa”. Esta frase ha sido coreada por fanáticos y otros famosos como la actriz Penélope Cruz. La modelo Maripily Rivera y su hijo Joe Joe asistieron.

Burbu y Bad Bunny: el grito boricua que conquistó al Choli

Burbu y Bad Bunny: el grito boricua que conquistó al Choli

Al lado de Maripily, la querida actriz y conductora Angelique se gozó el espectáculo de Benito junto a Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Marisé Álvarez.

La casa en el Choliseo ha sido visitada famosos locales e internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Damian Priest, Esteban Gutiérrez, Quevedo, Ricky Martin, Luis Guzmán, Tito Trinidad, José Juan Barea, Adriana Díaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Austin Butler, entre otros.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.Burbu gritó la famosa frase "Acho PR es otra cosa" en la función número 16.
1 / 42 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas

En la función 17 otro de los invitados fue De La Ghetto.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
