Plinia se goza el “party” de la casita de Bad Bunny en la residencia

La invitación que le hizo Bad Bunny al presentador y comediante Raymond Arrieta para que estuviera en la casita rosada fue directa e incluyó el personaje de “Plinia Palerm".

“Meraa Raymond! Que se vayan a tenderle los panty a Plinia! El próximo video que sea gritándolo desde la casita! Te esperamos allí”, le expresó la estrella internacional en una publicación que hizo Arrieta en la segunda ocasión que asistió a la residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Y es que el comediante fue objeto de críticas cuando fue por primera vez a una de las funciones del artista. El presentador de “Raymod y sus amigos” entonó a viva voz uno de los coros del tema “El Apagón”, como parte del amplio repertorio del espectáculo y varios usuarios en las redes sociales lo criticaron.

El presentador asistió a un segundo concierto y volvió a grabarse en el momento de “El Apagón”, pero optó por no cantar la estrofa y afirmó: “Esta vez lo grité por dentro”, escribió con su característico humor.

Fue ante esa publicación que Bad Bunny invitó al filántropo,- que volverá a ponerse los tenis el próximo 27 de agosto para iniciar la camninta "Da Vida caminado con Raymond La Ñapa“- a la casita rosada y Arrieta asistió por tercera ocasión a la residencia que incluye 30 funciones.

En la función de anoche, 16 de agosto, el personaje de Plinia fue uno de los invitados especiales al “party” de marquesina más famoso de la histórica residencia. Plinia se disfrutó la estancia en la casita rosada en la función 17 en el Choliseo.

A la casita rosada han asistido decenas de invitados locales e inernacionales. Anoche, también estuvo la cantante Becky G y el luchador de la WWE, Damian Priest, este ha estado en dos ocasiones. En la función del viernes, entre los invitados de la casita estuvieron las actrices y actores de “Diario, Café y Mujer”, Karla Monroig, Marisé Álvarez, Eric Winter, Roselyn Sánchez y Angelique “Burbu” Burgos. La “Burbu” fue la encargada del grito: “Acho PR es otra cosa”. Esta frase ha sido coreada por fanáticos y otros famosos como la actriz Penélope Cruz. La modelo Maripily Rivera y su hijo Joe Joe asistieron.

Burbu y Bad Bunny: el grito boricua que conquistó al Choli Al lado de Maripily, la querida actriz y conductora Angelique se gozó el espectáculo de Benito junto a Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Marisé Álvarez.

La casa en el Choliseo ha sido visitada famosos locales e internacionales como LeBron James, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Damian Priest, Esteban Gutiérrez, Quevedo, Ricky Martin, Luis Guzmán, Tito Trinidad, José Juan Barea, Adriana Díaz, Penélope Cruz, Javier Bardem y Austin Butler, entre otros.

