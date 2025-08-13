Opinión
13 de agosto de 2025
86°bruma
EntretenimientoFarándula
Actor Austin Butler revela el secreto detrás de su baile en la “casita” de Bad Bunny

El actor de Hollywood relató entre risas cómo vivió un momento surreal en el Coliseo de Puerto Rico

13 de agosto de 2025 - 4:20 PM

El actor Austin Butler estuvo en la casita rosada. (Suministrada/ Cheery Viruet)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Los movimientos de baile del actor Austin Butler se hicieron virales en redes sociales tras su inesperada aparición como invitado especial en la popular “casita” de Bad Bunny, parte de su residencia musical “No me quiero ir de aquí”.

La experiencia llevó a Butler a reflexionar sobre lo sucedido en el Coliseo de Puerto Rico.

En una entrevista en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon, la estrella de Hollywood relató lo sucedido durante la función del pasado viernes, 8 de agosto, y su peculiar forma de bailar, todo después de consumir un dulce con cannabis.

“Alguien me dio un comestible justo antes del show, y en ese momento pensé que era una buena idea”, explicó. “Pero resulta que estábamos en una casita, una casa que básicamente es el segundo escenario. En un momento, él —Bad Bunny— aparece en ese escenario”.

Aunque está acostumbrado a la atención del público, el actor de 33 años admitió que no estaba preparado para, literalmente, formar parte del espectáculo de Benito Antonio Martínez Ocasio.

“Así que, de repente, estoy en el escenario con Bad Bunny. Y el comestible ya está haciendo efecto”.

Butler describió la experiencia como una mezcla entre admiración, nervios y euforia.

“Es como si mi cerebro estuviera en dos películas al mismo tiempo. Una parte es como: Benito y yo almorzamos más temprano hoy, estoy tan orgulloso de él. Lo estoy viendo y pensando: ‘Dios mío, mira cuánto significas para toda esta gente’. Me estoy enamorando de la cultura puertorriqueña y del baile, y todos son tan sexys y geniales”.

Entre risas, relató cómo intentó —sin éxito— pasar desapercibido, al menos evitar que se notara que el “gummy” ya le estaba haciendo efecto, como dice una de las canciones de Bad Bunny.

“La otra parte de mí decía: 'No bailes, porque vas a quitarle atención’. Este es su momento. Así que estoy como: Escóndete. Mi cuerpo decía: escóndete, pero la música era tan buena que ya la sentía en los huesos”.

“Quería bailar”, continuó. “Pero luego la otra voz en mi cabeza decía: No le quites atención, así que terminé simplemente moviendo las caderas con los brazos cruzados. Por alguna razón, cada vez que descruzaba los brazos, sentía que llamaba demasiado la atención”.

Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), el actor Austin Butler y el director Darren Aronofsky estuvieron presentes en la proyección especial de Columbia Pictures por el estreno de "Caught Stealing". Director Darren Aronofsky. "Caught Stealing" llegará a las salas de cine el próximo 28 de agosto.El evento fue en la sala CXC de Caribean Cinemas en Plaza Guaynabo.
1 / 8 | En Puerto Rico y con Bad Bunny la premier de la película "Caught Stealing". Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), el actor Austin Butler y el director Darren Aronofsky estuvieron presentes en la proyección especial de Columbia Pictures por el estreno de "Caught Stealing". - Suministrada

Butler se encontraba en la Isla como parte de la premier celebrada el pasado 7 de agosto en Caribbean Cinemas Plaza Guaynabo de la película de acción Caught Stealing, protagonizada por él y que estrena en cines el próximo 29 de agosto. En el evento estuvo presente el director Darren Aronofsky, así como Bad Bunny, quien también forma parte del elenco.

Bárbara Sepúlveda Núñez
