Ana Isabelle y Alex Zurdo estrenan el tema oficial del “soundtrack” de la película “Fight Back”

Ana Isabelle y Alex Zurdo unen sus voces en “Pa’Lante Voy”, una poderosa canción de esperanza, fe y resiliencia que marca el inicio del soundtrack oficial de “Fight Back”, la nueva película protagonizada y producida por Ana Isabelle, que llega a los cines en otoño.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Inspirada en la historia de la película, la canción transmite que las dificultades no definen nuestro destino. A través de una letra motivadora y una producción a cargo de Jonathan Barajas, “Pa’Lante Voy” invita a levantarse, seguir adelante y encontrar fuerza en medio de la adversidad.

“Quería crear una canción que inspirara y recordara que siempre hay una oportunidad para seguir adelante”, expresó Ana Isabelle.

Por su parte, Alex Zurdo destacó que el tema conecta con una realidad universal: “Es un mensaje de esperanza y perseverancia para todos los que enfrentan momentos difíciles”.