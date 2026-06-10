Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Ana Isabelle y Alex Zurdo estrenan el tema oficial del “soundtrack” de la película “Fight Back”

“Pa’Lante Voy” ya está disponible en todas las plataformas

10 de junio de 2026 - 6:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ana Isabelle y Alex Zurdo (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ana Isabelle y Alex Zurdo unen sus voces en “Pa’Lante Voy”, una poderosa canción de esperanza, fe y resiliencia que marca el inicio del soundtrack oficial de “Fight Back”, la nueva película protagonizada y producida por Ana Isabelle, que llega a los cines en otoño.

RELACIONADAS

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Inspirada en la historia de la película, la canción transmite que las dificultades no definen nuestro destino. A través de una letra motivadora y una producción a cargo de Jonathan Barajas, “Pa’Lante Voy” invita a levantarse, seguir adelante y encontrar fuerza en medio de la adversidad.

“Quería crear una canción que inspirara y recordara que siempre hay una oportunidad para seguir adelante”, expresó Ana Isabelle.

Por su parte, Alex Zurdo destacó que el tema conecta con una realidad universal: “Es un mensaje de esperanza y perseverancia para todos los que enfrentan momentos difíciles”.

La canción refleja el espíritu de “Fight Back”, una historia sobre amor, familia y superación, y sirve como antesala perfecta para una película que celebra la resiliencia del pueblo puertorriqueño.

Tags
Ana IsabelleAlex Zurdo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: