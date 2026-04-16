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Jasond Calderón y Ana Isabelle forman una familia que supera cualquier adversidad en nuevo proyecto

Los actores protagonizan “Fight Back”, un ‘dramedy’ que estrena este año

16 de abril de 2026 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jasond Calderón, Ana Isabelle y Emma Sofia Henriquez. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los actores Jasond Calderón y Ana Isabelle se unen en la pantalla grande para dar vida a una historia profundamente humana, donde la fuerza, el amor y la resiliencia se convierten en el centro de una familia que enfrenta grandes retos.

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Se trata de “Fight Back”, la nueva película producida por Ana Isabelle junto a Lizaida Rivera Carter. Dirigida por Bruno Irizarry, la producción presenta un drama deportivo que combina la intensidad de las artes marciales con una narrativa cargada de emoción.

En el filme, Ana Isabelle interpreta a “Patricia”, una atleta olímpica retirada que, tras una situación que la obliga a regresar al combate, enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida: la enfermedad incurable de su hija, interpretada por Emma Sofia Henriquez.

Calderón forma parte del elenco principal, integrándose a esta historia que apuesta por la conexión emocional entre sus personajes y la fortaleza de los lazos familiares. La dinámica entre ambos actores aporta autenticidad y peso dramático a la narrativa.

“Trabajar con Ana Isabelle, una artista ya consagrada, y protagonizar junto a ella ‘Fight Back’ ha sido una bendición. Ella es una artista que admiro y tenemos sinergía. Disfruté cada segundo de esta experiencia.” expresó el actor y comediante.

“Jasond y yo nos conocimos en ‘In the Heights’ y más adelante, en ‘Los Mecánicos 2′, pudimos fortalecer una amistad muy especial, al punto de que hoy lo considero uno de mis mejores amigos. Cuando Julio Román (uno de los escritores) y yo pensamos en quién sería el perfecto ‘Gabriel’, coincidimos en que tenía que ser Jasond. Nuestra química y complicidad fluyeron de manera muy natural, y eso en la vida y en pantalla tiene un valor inmenso” expresó la también cantante y bailarina que se estrena como productora.

La producción, que es inglés con algunos diálogos en español, estrena este año.

Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. La historia creada por la actriz y cantante se trata de un drama deportivo que combina la intensidad de las artes marciales con el amor y la importancia de la familia. Parte del elenco de "Fight Back".
1 / 14 | El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle . Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. - Xavier Araújo
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Ana IsabelleJasond Calderón Películas
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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