“Corruptos” marca el regreso de Ana Isabelle al teatro nacional

El próximo 31 de octubre, el público podrá disfrutar de la pieza teatral “Corruptos”, una comedia ácida donde la mediación puede ser cuestión de vida o de cárcel. La pieza se presentará en el Café Teatro Moneró del Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Corruptos” es una adaptación de la película española de Netflix “Siete años” (2016), reinterpretada con una mirada puertorriqueña y contemporánea. La historia gira en torno a cuatro socios de una empresa de criptomonedas que enfrentan una investigación por corrupción. Para salvar la compañía, acuerdan que uno de ellos asumirá la culpa. Sin embargo, secretos, traiciones y dudas amenazan con destruirlos.

La llegada de un mediador externo —supuestamente neutral— desata un intenso juego psicológico de poder, culpa y lealtad, que mantendrá al público al filo del asiento.

“Corruptos” es humor ácido y tensión emocional palpable, que desnuda los dilemas éticos y humanos que surgen cuando el dinero y el poder están en juego. En el corazón del mundo corporativo, los personajes deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para salvarse o para hundir a los demás.

El elenco está compuesto por Ana Isabelle (“Caridad”), Carlos Esteban Fonseca (“Américo López”), Oscar Guerrero (“Daniel”), Jonathan Cardenales (“Marlon”), JJ Pérez Velázquez (“Chris”) y Leru Ruiz (“Annette”), bajo la dirección del propio Pérez Velázquez.

La producción cuenta con escenografía y arte de Pepino Productions, utilería, ambientación, vestuario y regiduría de Leru Ruiz, producción ejecutiva y general de Héctor Rivera, y sonido de Bryan Ramos.

“Corruptos” representa el proyecto teatral de la cantante y actriz Ana Isabelle para el 2025. Asimismo, se han trabajado unas ofertas especiales para estudiantes de derecho y funcionarios del Poder Judicial.

La pieza invita a todos —desde los 12 años en adelante— a vivir una noche de adrenalina, suspenso y humor negro, donde la risa se mezcla con el miedo y la verdad con el cinismo.

Los boletos para la función del 31 de octubre están disponibles en Ticketera. Los espacios son limitados, por lo que se recomienda adquirirlos con anticipación.