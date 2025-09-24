Ana Isabelle congela sus óvulos para ser madre en el futuro
La cantante y actriz reveló que se sometió al proceso por su deseo de preservar su fertilidad
24 de septiembre de 2025 - 10:41 AM
La cantante y actriz Ana Isabelle compartió un proceso íntimo y personal de congelar sus óvulos, para en futuro, si así lo decidiera, poder convertirse en madre.
La juez de la competencia “Objetivo Fama” de Telemundo publicó hoy, miércoles, un video explicativo de todo lo que tuvo que enfrentar para poder realizar el procedimiento a cargo del doctor Nabal Bracero, director médico de Genes Fertility Institute, especialista en la medicina reproductiva y tratamientos de infertilidad. La cantante compartió el video en sus redes sociales, donde documentó parte de los pasos y el tratamiento médico a lo que las mujeres deben someterse previo a la congelación de óvulos.
La congelación de óvulos es una técnica de reproducción asistida por un médico especialista, que consiste en extraer y guardar óvulos no fecundados de una mujer para preservar su fertilidad en el futuro si desea convertirse en madre.
La cantante documentó en el video cada parte del tratamiento antes del proceso, que requiere de inyecciones, visitas constantes al laboratorio y a la oficina médica, hasta el día que se sometió a la aspiración o extracción de los óvulos no fecundados a cargo del doctor Bracero. Todo lo que tuvo que pasar lo compartió con sus seguidores.
La actriz explicó los beneficios del procedimiento cuando se hace antes de los 40 años. Para ella, era importante la preservación de su fertilidad.
“Aclaro ya tengo a mi hija (su perrita), pero por si acaso ya tenemos un backup plan”, sostuvo la cantante al final del video junto a su perra Sofi.
