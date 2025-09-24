Opinión
24 de septiembre de 2025
82°lluvia fuerte
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ana Isabelle congela sus óvulos para ser madre en el futuro

La cantante y actriz reveló que se sometió al proceso por su deseo de preservar su fertilidad

24 de septiembre de 2025 - 10:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante y actriz Ana Isabelle. (Nahira Montcourt)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantante y actriz Ana Isabelle compartió un proceso íntimo y personal de congelar sus óvulos, para en futuro, si así lo decidiera, poder convertirse en madre.

La juez de la competencia “Objetivo Fama” de Telemundo publicó hoy, miércoles, un video explicativo de todo lo que tuvo que enfrentar para poder realizar el procedimiento a cargo del doctor Nabal Bracero, director médico de Genes Fertility Institute, especialista en la medicina reproductiva y tratamientos de infertilidad. La cantante compartió el video en sus redes sociales, donde documentó parte de los pasos y el tratamiento médico a lo que las mujeres deben someterse previo a la congelación de óvulos.

La congelación de óvulos es una técnica de reproducción asistida por un médico especialista, que consiste en extraer y guardar óvulos no fecundados de una mujer para preservar su fertilidad en el futuro si desea convertirse en madre.

La cantante documentó en el video cada parte del tratamiento antes del proceso, que requiere de inyecciones, visitas constantes al laboratorio y a la oficina médica, hasta el día que se sometió a la aspiración o extracción de los óvulos no fecundados a cargo del doctor Bracero. Todo lo que tuvo que pasar lo compartió con sus seguidores.

La actriz explicó los beneficios del procedimiento cuando se hace antes de los 40 años. Para ella, era importante la preservación de su fertilidad.

“Aclaro ya tengo a mi hija (su perrita), pero por si acaso ya tenemos un backup plan”, sostuvo la cantante al final del video junto a su perra Sofi.

Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. La historia creada por la actriz y cantante se trata de un drama deportivo que combina la intensidad de las artes marciales con el amor y la importancia de la familia. Parte del elenco de "Fight Back".
1 / 14 | El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle . Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. - Xavier Araújo
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
