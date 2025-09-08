Ana Isabelle regresa a la pantalla grande con “Killing Castro”

La artista puertorriqueña Ana Isabelle regresa a la pantalla grande como parte del elenco de la película “Killing Castro”, protagonizada por el actor Diego Boneta como el líder revolucionario Fidel Castro, cuyo estreno mundial fue en el prestigioso Toronto Film Festival en Canadá.

La actriz, cantante y productora comparte créditos al lado de primeras figuras del cine como Al Pacino, Xolo Maridueña, Kiki Layne, Alexander Ludwig, Ron Livingston, Kendrick Sampson, Nicole Beharie, Logan Marshall Green y Titus Welliver.

La cinta, que se rodó en Newark, Nueva Jersey, trata sobre la estadía del líder cubano en Harlem cuando estaba en la ciudad para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La historia de crimen, intriga, espionaje, tensiones políticas y alianzas, se desarrolla en 1960, a un año de la Revolución Cubana.

“Compartir escena con Diego, con quien estudié en Estudio Corazza, fue una experiencia inolvidable. Además, transformarme en un personaje histórico y controvertible fue de gran crecimiento. ¡Feliz! Gracias y felicidades a nuestro director visionario, Eif Rivera”, subrayó emocionada la boricua.

PUBLICIDAD

Sobre su personaje, indicó: “Es Marita Lorenz, quien tiene a cargo toda la escena inicial. Es un personaje lleno de retos para mí por ser histórico. Ella fue el amor de Fidel que intentó asesinarlo”, destacó la artista.

Tributo a Selena

Por otro lado, Ana Isabelle regresará este próximo 12 de septiembre a las 8:00 p.m. al en Moneró Café Teatro & Bar en Bellas Artes de Caguas para una segunda función de su exitoso concierto “Fotos y Recuerdos: Tributo a Selena” tras un sold out en la primera noche.