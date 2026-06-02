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D’ Gentledog Grooming es el primer eliminado de “¡Claro que baila! 2″

La producción de Wapa Televisión destacó su “compromiso” y “ganas de estar en la competencia”

2 de junio de 2026 - 2:33 PM

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El influencer y la mente detrás de la marca puertorriqueña D'Gentledog Grooming es Gustavo José Ortiz. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Lo que comenzó en noviembre de 2021 como un profundo amor por los animales, hoy es un referente de la estética canina y el emprendimiento. Gustavo José Ortiz, el creador de D’ Gentledog Grooming, ha demostrado que la pasión y la búsqueda de una mejor convivencia entre las mascotas y sus dueños pueden transformar una vocación en una marca de éxito profesional.

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A través de su dedicación, Ortiz no solo esculpe el pelaje de los caninos, sino que ha revolucionado el sector con el lanzamiento de su propia línea de herramientas de alta calidad para profesionales y aficionados.

Por otra parte, el estilista profesional ha sabido combinar muy bien el bienestar animal con la creatividad en los cortes y su carisma único. Esto lo ha llevado incluso a las pantallas de televisión en competencias como “¡Claro que baila!" de Wapa Televisión.

Ayer, lunes, el influencer se presentó en el diamante con una cumbia junto a su pareja de baile, Freddra. Al final de la jornada, sin embargo, no cumplieron con las expectativas de los jueces.

De esta manera, el creador de D’ Gentledog Grooming se convirtió en el primer eliminado de la segunda temporada del “reality show”. La producción, por su parte, destacó su “compromiso” y “ganas de estar en la competencia”.

“¡Gracias Gustavo por aceptar el reto, te extrañaremos en el diamante!”, expresaron. El ahora excompetidor se midió en una gala decisiva junto a otras cinco celebridades.

Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026.Presentadora Saritza AlvaradoActriz Adriana Fontánez
1 / 16 | ¿Quiénes son?: Conoce a los nuevos participantes de "¡Claro que baila!" de Wapa TV. Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026. - Suministrada/Wapa Digital
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¡Claro que baila!Wapa TVReality Showstelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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