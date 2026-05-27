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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Patricia Corcino se roba el “show” en el estreno de “¡Claro que baila! 2″

La modelo y animadora se convirtió en la participante más destacada de la noche

27 de mayo de 2026 - 9:46 PM

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Patricia Corcino y su pareja de baile, Fabián en Claro que baila!. (Foto: Facebook Wapa Televisión) (wapa television)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La animadora Patricia Corcino logró deslumbrar a los jueces en su primera noche en el diamante de "¡Claro que baila!", llevándose elogios y uno que otro consejo. Al final de la jornada, la comunicadora tuvo la puntuación más alta en el estreno de la segunda temporada por Wapa Televisión.

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“Me la viví, me la gocé”, sostuvo la también modelo al culminar su número de jazz.

“Quiero que sepan que yo vengo con todo… porque si me hablaste de la pierna, yo vengo con la pierna más alta, bebé”, añadió entre risas Corcino desde la zona del "backstage" al hacer referencia a los comentarios y consejos del jurado compuesto por Bryan Villarini, Sophy Sanfiorenzo y Lumarie Landrau Fernández.

Durante la velada también se presentaron el modelo Bryan Reyes, la voleibolista Neira Ortiz, el groomer y creador de contenido Gustavo Ortiz “D’Gentledog” y la actriz Heyda Salamán, quienes demostraron sus habilidades en géneros musicales como reguetón, hip-hop, merengue y bachata.

Las dos puntuaciones más bajas fueron para Ortiz, Salamán y D’Gentledog, este último entró a la banca sin oportunidad de defender su número en la próxima gala.

Además de las transmisiones por Wapa Televisión de lunes a viernes a las 7:00 p.m., el programa también podrá verse a través de Wapa Orlando y Wapa+.

Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026.Presentadora Saritza AlvaradoActriz Adriana Fontánez
1 / 16 | ¿Quiénes son?: Conoce a los nuevos participantes de "¡Claro que baila!" de Wapa TV. Figuras de la televisión, redes sociales y el ámbito deportivo conforman el grupo de 15 participantes de esta edición del 2026. - Suministrada/Wapa Digital
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Patricia CorcinoWapa TVReality Shows
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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