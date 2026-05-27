Patricia Corcino se roba el “show” en el estreno de “¡Claro que baila! 2″
La modelo y animadora se convirtió en la participante más destacada de la noche
27 de mayo de 2026 - 9:46 PM
27 de mayo de 2026 - 9:46 PM
La animadora Patricia Corcino logró deslumbrar a los jueces en su primera noche en el diamante de "¡Claro que baila!", llevándose elogios y uno que otro consejo. Al final de la jornada, la comunicadora tuvo la puntuación más alta en el estreno de la segunda temporada por Wapa Televisión.
“Me la viví, me la gocé”, sostuvo la también modelo al culminar su número de jazz.
“Quiero que sepan que yo vengo con todo… porque si me hablaste de la pierna, yo vengo con la pierna más alta, bebé”, añadió entre risas Corcino desde la zona del "backstage" al hacer referencia a los comentarios y consejos del jurado compuesto por Bryan Villarini, Sophy Sanfiorenzo y Lumarie Landrau Fernández.
Durante la velada también se presentaron el modelo Bryan Reyes, la voleibolista Neira Ortiz, el groomer y creador de contenido Gustavo Ortiz “D’Gentledog” y la actriz Heyda Salamán, quienes demostraron sus habilidades en géneros musicales como reguetón, hip-hop, merengue y bachata.
Las dos puntuaciones más bajas fueron para Ortiz, Salamán y D’Gentledog, este último entró a la banca sin oportunidad de defender su número en la próxima gala.
Además de las transmisiones por Wapa Televisión de lunes a viernes a las 7:00 p.m., el programa también podrá verse a través de Wapa Orlando y Wapa+.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: