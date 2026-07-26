¡Otra reina para Puerto Rico! Valeria Julihana gana el Miss Petite Globe Internacional

La puertorriqueña Valeria Julihana Martínez se coronó ayer, sábado, como la nueva Miss Petite Globe International en el certamen celebrado en Aguascalientes en México.

La soberana puertorriqueña tuvo un excelente desempeño durante toda la concentración del concurso donde las delegadas participaron en actividades oficiales, presentaciones, entrevistas, ensayos y eventos protocolares. La puertorriqueña destacó por su profesionalismo, disciplina y elegancia. La noche del sábado 25 de julio de 2026 fue la gran final y la boricua logró la anhelada victoria que le dedicó a su amada patria.

Entrada la fase de finalistas la boricua continuó con paso firme hacia la victoria. Tras su triunfo dedicó un mensaje al pueblo puertorriqueño.

“Puerto Rico, lo logramos! Otra corona para nuestra isla. No existen palabras para describir la felicidad y el orgullo que siento en este momento. Gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo y a cada persona que creyó en mí y me acompañó en este sueño”, expresó la joven en una publicación en su redes tras alzarse con la victoria.

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“Esta corona no es solo mía, es de todo Puerto Rico. Gracias por llevarme en sus oraciones, por cada mensaje y por todo el apoyo. Hoy celebramos juntos este triunfo.¡Puerto Rico, esta corona es para ustedes!“, añadió.

El triunfo marca un momento histórico para la organización Miss Puerto Rico Petite, que logra el máximo título del certamen en su segunda participación internacional.