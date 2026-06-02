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Kenzo y Caeli “aún tienen mucho que contar” tras despedirse de “LCDLF6″

La creadora de contenido mexicana se convirtió ayer, lunes, en la decimoquinta eliminada del “reality show” de Telemundo

2 de junio de 2026 - 4:24 PM

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Caeli y Kenzo se convirtieron en una de las parejas más sonadas y queridas del "reality show", ganándose el cariño del público bajo el apodo de "Kenzeli". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Pasar de la comodidad de las pantallas editadas de YouTube al aislamiento total de un “reality show” en vivo es un riesgo que pocos creadores de contenido veteranos deciden correr. Patricia Caeli Santaolalla López, conocida como Caeli, ingresó a “La casa de los famosos 6″ (“LCDLF6″) con la promesa de mostrar su faceta más genuina.

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Tras 105 días de encierro, alianzas rotas entre los “Guerreros de la Luz” y los “Espartanos”, y una controversial lealtad cuestionada por el público, la sorpresiva eliminación de la influencer a solo diez días de la gran final demostró que en este tipo de formatos el algoritmo lo domina la convivencia cruda.

“¡Bájate de ese ladrillo!”. Con esta contundente frase dedicada a la exreina de belleza dominicana Celinee Santos después de su salida, Caeli dejó claro que su paso por la mansión de “La Jefa” no terminaría en silencio. Señalada como traicionera por unos y defendida como una jugadora incomprendida por otros, la mexicana se convirtió en el epicentro de las tensiones más brutales de la temporada.

Kenzo Nudo, exhabitante de “LCDLF6″ y con quien la youtuber desarrolló una profunda afinidad, reapareció en sus redes sociales con una dedicatoria para Caeli. El entrenador físico mexicano fue el décimo eliminado de la edición.

“No hay palabras para expresar lo orgulloso que estoy de ti. Le diste todo, te mantuviste firme con tus creencias y sentimientos, y nunca te rendiste. Eres una gran inspiración para muchos, demostrando que aunque seas chiquita, no le tienes miedo a nada y para mí eso es súper atractivo. Me da mucha tristeza verte salir de la casa porque creo que merecías estar en la final, pero sé que el universo te tiene reservado algo mejor aquí afuera. Nuestra experiencia en la casa puede haber terminado, pero nuestro cuento aún tiene mucho más que contar. Te amo mi chiquita”, expresó Nudo.

Caeli permaneció 105 días de convivencia. Esta noche, la audiencia de “LCDLF6″ será testigo de la prueba especial para conocer al primer finalista de la edición 2026.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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