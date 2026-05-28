Hermano de Fabio revela que habló con Josh en “LCDLF6″

El apellido Agostini se ha convertido en sinónimo de carisma, controversia y éxito multiplataforma en los “reality shows” de toda habla hispana. Detrás del fenómeno que rodea a esta familia, Bruno Agostini destaca no solo como el defensor estratégico y apoyo fundamental de su hermano Fabio, sino como una figura con peso e historia propia en la industria del entretenimiento.

Ayer, miércoles, la audiencia de la televisión hispana fue testigo del reencuentro de los hermanos en “La casa de los famosos 6″ de Telemundo. Más allá del sentimiento que provocó el momento, las redes sociales estallaron tras las revelaciones del empresario rápido que abandonó la mansión de “La Jefa”.

“Yo me asomo por el patio, abro una puerta, y veo a Josh (Martínez) de lejos, que ellos estaban metidos en otro lado y Josh empieza a hablar conmigo y me dice: Bruno, quiero que sepas que esto aquí es así. Me dio a entender de que sí, es otra persona afuera”, comenzó.

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Agostini, además, contó hace unos días conversó con el hermano de Martínez mediante una transmisión en directo. También aseguró que pudo darle un mensaje al actual habitante.

“Le dije a Josh: Quiero que sepas una cosa, tu hermano te manda muchos saludos, y te quiere. Y él se emocionó también porque dentro de que nos pueda caer mal, o hubo un problema, o haya sido un insoportable dentro del ‘reality’, en el fondo, yo también he estado en Perú en ”realities" y a lo mejor hay gente que cuando me ve compitiendo o en algunos momentos compitiendo de forma agresiva, pueden decir ‘mira Bruno esto, mira Bruno lo otro", defendió”, defendió.

Con esto, Agostini confirma que rompió las reglas del “reality show” donde se establece que está prohibido pasarle información del exterior a los participantes.