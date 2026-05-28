Melina León recuerda los tiempos de “Minga y Petraca” con un “TBT”
La intérprete, además, describió cómo se sintió al actuar junto al fenecido salsero Tito Rojas
28 de mayo de 2026 - 3:05 PM
28 de mayo de 2026 - 3:05 PM
En la historia de la televisión puertorriqueña, pocos personajes han logrado retratar la idiosincrasia y el folclor de la cultura popular con tanta agudeza como “Minga y Petraca”. Nacidas de la genialidad de la comedia local, estas dos particulares vecinas trascendieron la pantalla para convertirse en un espejo humorístico de la cotidianidad boricua.
Los personajes, interpretados por Antonio Sánchez “El Gangster” y Johnny Ray, sin duda, marcaron a toda una generación con sus ocurrencias, chismes y química inigualable. Para la intérprete de música tropical, Melina León, se trata de recuerdos “inolvidables”.
“¡Hoy un #tbt inolvidable! El programa de ‘Minga y Petraca’. Qué mucha falta hacen estos programas y qué mucha gente querida participó en el mismo. Para mí, haber hecho mi parte junto al gran Tito Rojas ‘El Gallo’, que en paz descansa, fue ‘priceless’”, expresó la cantante en sus redes sociales.
Sus seguidores, a través de sus comentarios y reacciones, aprobaron las palabras de la artista. “Que vuelvan otra vez”, afirmó Magi Sanjurjo en Facebook.
Basta con escuchar un efusivo “¡Ay, mija!" o un vibrante “¡Goyet!" para que la memoria colectiva puertorriqueña se traslade de inmediato al balcón más famoso de la comedia televisiva. “Minga y Petraca” no solo fueron dos personajes caricaturescos con rolos y batas floridas; se transformaron en un fenómeno social que unió a las familias puertorriqueñas frente al televisor y que demostraron que el chisme de barrio, manejado con picardía y respeto, forma parte de las bellas artes del humor isleño.
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