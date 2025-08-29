El mayor temor de Melina León al regresar a la cocina de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión

Durante la primera temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión quedó demostrado que Melina León, además de ser excelente cantante es buena cocinera. La presidenta del “club de las mujeres liberadas” fue una de las finalistas de la edición que ganó la periodista Saudy Rivera.

El elenco de la edición “All-Star” del “reality show” de cocina ya se reveló y el nombre de la merenguera aparece en la lista. Tras una gira promocional en República Dominicana, la intérprete llegó al Canal 4 donde expresó uno de sus mayores temores en esta ocasión.

“Ahora va a ser algo diferente, voy a tener una persona al lado tratando de mandarme a hacer, y a mí no me gusta que me manden. Entonces, eso es preocupante porque no sé quién me va a tocar y si me tocara alguien que es ‘demanding’ (demandante) como yo, que somos muy posesivas, puede ser que haya como que fricción. Yo espero que no porque estamos en un programa para que la gente se deleite, pero señores no hagan esas cosas”, dijo a modo de broma.

Yamillette Aponte Yunqué, nombre de pila de la cantante, aprovechó para invitar a la audiencia a que sintonicen el espacio conducido por Luis Ponce. También puntualizó lo que representa para ella ser parte de un proyecto familiar.

“Lo más bonito de todo es que, cuando una vez yo estaba en el supermercado, me pasó varias veces, que los nenes, querían tomarse una foto conmigo. Los papás decían, mira ella es de ‘Super Chef Celebrities’, no Melina León, sino ‘Super Chef Celebrities’. Es una emoción saber que este programa llega a los niños, en vez de estar escuchando por ahí otras cositas, les llega algo bueno, que es la cocina”, apuntó.

En entrevista con El Nuevo Día, Melina León manifestó que la invade una gran alegría porque cuando le tocó despedirse en la primera temporada se fue con la esperanza de regresar al “show”. Asimismo, ya tiene identificado a sus rivales más fuertes.

“Franco (Micheo) es bueno. Yaiza (Figueroa), aunque es vegana, tienen buen sabor. El resto, no sé cómo son en la cocina, pero si están aquí no se pueden subestimar”, afirmó

Sobre su plato estrella, la artista dijo que es la lasaña de pollo con salsa rosada o arroz mamposteao. “Yo cocino más rico”, concluyó.

Las 20 celebridades que encenderán la pantalla en esta edición “All-Star” son: Melina León, Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis “Bebesauro” Morales, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué “Mr. Cash” Carrión, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

La nueva temporada estrenará el martes, 9 de septiembre a las 7:00 p.m. por Wapa Televisión y Wapa+.