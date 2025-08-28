¿Franco Micheo llevará caimanes y serpientes a “Super Chef Celebrities”?

El creador de contenido Franco Micheo se destacó en la primera temporada de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión donde figuró entre los finalistas. En la tarde del mertes, durante el anuncio de los integrantes de la edición “All-Star” del “reality show”, el creativo no pudo contener su emoción al saber que regresaría a la exigente cocina.

Micheo, quien últimamente se ha dado a conocer como el asistente de José “Gongo” Morales en su misión de capturar serpientes y caimanes en toda la isla, bromeó que en algún momento podría llevar alguno de estos animales al estudio donde se produce la competencia. En un tono más serio, sostuvo que lo más que le gusta del proyecto es la oportunidad de hacer algo distinto a lo que se dedica.

“Venir aquí, compartir con otras personas que estoy súper entusiasmado de volver a ver, retomar esa parte de mi vida junto a muchas de ellas que fueron finalistas en sus respectivas temporadas, es una cosa brutal”, dijo a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El creador de contenido, de igual forma, puntualizó que no subestima a ninguno de sus 19 compañeros. Asimismo, auguró que la competencia “estará reñida”.

“Esta vez, con el elemento de las parejas, que sabe Dios con quien me toque, cómo yo combine con esa persona, está más difícil. Quizás tú haces buen trabajo y tu pareja te hace pasar un papelón, así que vamos a ver”, mencionó sobre las nuevas reglas del juego.

Micheo indicó que si tuviera que presentar un plato estrella ante los jueces sería una lasagna. Este platillo, precisamente, lo sacó del juego en la primera temporada.

Las 20 celebridades que encenderán la pantalla en esta edición “All-Star” son: Melina León, Micheo, Luisito Vigoreaux, Yaiza Figueroa, Jennifer Fungenzi, Luis “Bebesauro” Morales, Adriana Filomeno, Alí Warrington, Otilio “Bizcocho” Warrington, Carla Cortijo, David Huertas, Keropi Sánchez, Juliana Rivera, Jorge Luis Ramos, Freddo Vega, Alex Díaz, Josué “Mr. Cash” Carrión, Manny Manuel, Keiry Narváez y Marena Sofía.

La nueva temporada estrenará el martes, 9 de septiembre a las 7:00 p.m. por Wapa Televisión y Wapa+.