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Martín Méndez reinterpreta “Para que un día vuelvas” en versión tropical junto a Gisselle

La unión de ambas voces da vida a una propuesta que combina experiencia, amistad y afinidad musical

6 de mayo de 2026 - 11:00 PM

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Martín Méndez y Gisselle (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Hay canciones que se quedan plasmadas en la memoria, y para un artista, esta es sin duda una prueba de su posteridad. Este fue el caso de Martin Méndez, quien reinterpreta, desde la emoción y la nostalgia, Para que un día vuelvas”, una nueva propuesta en versión tropical que busca honrar el clásico tema del cantautor cubano Leoni Torres, y que fue popularizado por Pablo Milanés.

En entrevista con El Nuevo Día, el cantautor puertorriqueño cuenta lo que lo motivó a revisitar dicho tema, la experiencia de colaborar con la merenguera Gisselle en esta nueva versión y sus planes de continuar expandiendo su carrera musical.

“Son de estas canciones que se te quedan en el corazón y la tenía en agenda hace un tiempo, pero en el estilo que estoy haciendo de música ahora mismo”, aseguró el artista, quien comenzó su carrera a los 12 años de edad como parte del grupo “Fórmula Mágica”.

La decisión de integrar a Gisselle surgió de una charla entre amigos y, debido al estilo rítmico de la artista, encajaba a la perfección, cumpliendo así un sueño personal al colaborar con su amiga, de quien se declaró un fiel admirador. “La primera persona que vino a la mente fue mi amiga Gisselle, porque quería hacerlo en merengue cuarteto y ella era la persona idónea”.

Ya en el estudio de Richard Marcell y bajo la dirección vocal de Elvis Cabrera, combinaron sus voces para deleitar a sus seguidores con un tema que fusiona la energía del merengue cuarteto con influencias latinoamericanas y el sonido nostálgico del acordeón.

“Siempre elogio el trabajo de otros compositores y cuando esa canción la escuché por primera vez, que fue un CD que me trajeron de Cuba con muchas canciones de Leoni. Esa canción en específico me marcó, me encantaba y la tengo en mi playlist”, aseguró.

Para el intérprete, revisitar esta canción también fue un ejercicio de introspección, en el que unió la admiración por el tema original y su necesidad de contar la historia desde su propia sensibilidad.

“Yo soy de cuando hago un cover, imparto un sello muy personal, porque las canciones originales tienen su historia y no creo que eso se deba trastocar, a menos que vayas a hacer algo completamente diferente, que fue el caso. Yo quería hacer algo muy mío, muy a mi estilo, y así se dio, y este fue el resultado”, recalcó.

El lanzamiento se complementa con un video grabado en el pintoresco barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina. Utilizando el icónico ambiente de Caminito como escenario, el visual destaca por su colorido y una atmósfera bailable que refuerza el espíritu de la canción.

Cabe destacar que Méndez lanzó su carrera como solista, destacándose con producciones como “Seducción Fatal” (1993), “Latidos” (2001), “Martín Méndez” (2004) y “Homenaje a los Grandes” (2008).

Ahora, con este estreno, que sigue el éxito de sus pasados lanzamientos “Cuando pienso en ti” y “Dame Más”, junto al grupo Los Lirios, Méndez busca afianzar su presencia en los mercados internacionales.

¿Qué es lo próximo para tu carrera?, preguntó este rotativo.

“Viene una nueva versión del disco que yo acabo de lanzar este año pasado, ‘Otra Vuelta’, y este tema va a estar incluido en esa nueva versión que se va a hacer del disco, que se va a llamar ‘Otra Vuelta Reloaded’”, adelantó a este medio.

El sencillo y su video oficial ya están disponibles a través de todas las plataformas digitales.

Tags
Gisselle Música
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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