¡Están de vuelta!: los Rolling Stones anuncian nuevo álbum titulado “Foreign Tongues”

Nueva York- A veces, siempre puedes conseguir lo que quieres: El martes, The Rolling Stones confirmaron que lanzarán un nuevo álbum, titulado “Foreign Tongues”, este verano.

También lanzaron un nuevo single, titulado “In The Stars”.

Para celebrarlo, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood asistieron a un acto de presentación del álbum en el Williamsburgh Savings Bank de Brooklyn. Conan O’Brien fue el anfitrión, y entre el público se encontraban celebridades como Leonardo DiCaprio y Lindsey Vonn. “Creo que éste es el momento, después de años trabajando en la oscuridad”, bromeó, “Éste es su momento”.

El último álbum de los Stones fue “Hackney Diamonds” de 2023. Fue su primer álbum de material original en 18 años, desde “A Bigger Bang” de 2005. También fue su primer álbum completo desde la muerte del batería Charlie Watts en 2021. Apareció a título póstumo en dos de los 12 temas del álbum.

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“Foreign Tongues”, grabado a lo largo de un mes en Londres, saldrá a la venta el 10 de julio.

“Foreign Tongues”, también incluirá una aparición especial de Watts de una de sus últimas sesiones de grabación antes de su muerte, así como contribuciones de Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

Carátula del nuevo disco de The Rolling Stones, "Foreign Tongues". (Rolling Stones Official Website)

“Creo que Paul (McCartney) tenía muchas ganas de lanzarse”, dijo Jagger. “No había intimidación. Quería tocar con la banda”.

Los Stones también colaboraron estrechamente con el oscarizado productor pop Andrew Watt (conocido por sus trabajos con Post Malone y Justin Bieber, y con “Hackney Diamonds” de los Stones, por citar algunos).

Cuando algo no funciona en el estudio, la banda dijo que Watt les pone las pilas. La sala prorrumpió en vítores para él y O’Brien comparó la “inmediatez” del nuevo álbum con “Exile on Main Street”.

Una muestra de “Lenguas extranjeras”

Hace semanas que se especula con un nuevo álbum de los Stones. Primero aparecieron en Londres carteles con el nombre del grupo, “The Cockroaches”, un seudónimo que los Stones han utilizado en el pasado, junto con un código QR. El código llevaba a “thecockroaches.com” y a una página de inscripción. Una vez registrado, el usuario recibía un mensaje de confirmación de Universal Music, la discográfica de los Stones. Los representantes no proporcionaron a The Associated Press ningún comentario ni confirmación en ese momento.

Con el tiempo, se editó en vinilo y con etiqueta blanca el tema “Rough and Twisted” con el nombre de The Cockroaches, el primer adelanto real de “Foreign Tongues”, sólo descifrable para sus fans más entregados.

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Luego, en la semana previa a su anuncio, empezaron a aparecer vallas publicitarias con el icónico logotipo de la boca y la lengua de la banda en las principales ciudades de todo el mundo con las palabras “Lenguas Extranjeras” en varios idiomas: “Fremmede Sprog”, “Vreemde Tongen”, “Dayuhang Dila”, “외국어” y “Langues Étrangères”, entre ellas. Por la misma época, el sitio web oficial de los Rolling Stones se actualizó para incluir videoclips estilizados que parecían imágenes de vigilancia de ellos en el estudio.

El domingo, la banda compartió un rompecabezas de diapositivas que los fans creyeron que era la portada del álbum, con un collage caricaturesco de las caras de los miembros. (Tenían razón: era la portada oficial del álbum). También había un breve videoclip, de apenas 10 segundos, que parecía adelantar una nueva canción.

Los Stones triunfan en el “Tonight Show”.

“The Tonight Show with Jimmy Fallon” recibirá a los miembros supervivientes de los Stones a lo largo de tres noches este mes, anunció el martes la NBC.